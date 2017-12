García Pillo dimite como técnico del Cangas

efe | pontevedra

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Víctor García «Pillo», presentó ayer su dimisión «irrevocable» como máximo responsable del conjunto cangués, colista de la Liga Asobal después de ganar únicamente dos partidos en toda la primera vuelta. Una decisión que ha sorprendido a la junta directiva que preside Manuel Camiña, que ha intentado convencer, sin éxito, al técnico pontevedrés de que continuase en el club hasta el final del presente campeonato. Tanto Camiña como el director deportivo, Óscar Fernández, ya trabajan en la búsqueda del sustituto del entrenador, que pone fin así a su novena campaña en el banquillo de O Gatañal.

El ya exentrenador del Frigoríficos afirmó a Efe que su dimisión se ha producido tras meditarla «mucho tiempo» y sentirse «incapaz» de ayudar al equipo a revertir la dinámica negativa en la que había entrado. «Estábamos en una situación deportiva complicada y me he visto incapaz de revertirla. No he dado con la tecla para que el equipo reaccionara en este último mes de competición y ya no me veía con fuerzas para seguir», indicó sobre su decisión.