Garitano: «De la Barrera nos va a ayudar mucho»

Asier Garitano confirmó ayer en su presentación como nuevo entrenador de la Real Sociedad que Rubén de la Barrera será su segundo la próxima temporada. El vasco no dudó al asegurar que el técnico de la Cultural «nos va a ayudar mucho, estoy convencido» porque «es uno de los mejores» para potenciar el club en su faceta deportiva. Pese a que en un primer momento no quiso aclarar quién le acompañará en el banquillo, cuando saltó el nombre del de La Coruña se deshizo en elogios. «Quiero rodearme de los mejores y él tiene mucho talento», insistió. Consciente de que el conjunto leonés se juega la temporada este sábado —a partir de las 20.30 horas— frente al Numancia, el ex del Leganés pidió «dejar tranquilo» a De la Barrera hasta que su fichaje se confirme de forma oficial, algo que presuntamente ocurrirá tras el partido ante los sorianos.

Por parte de la Cultural nadie confirma la salida del entrenador gallego, pero todo indica que el propio Rubén de la Barrera ya le habría comunicado al club su decisión de abandonar la entidad para incorporarse al equipo técnico que ahora lidera Garitano. Hace varias semanas que se venía especulando sobre la marcha del principal responsable del vestuario culturalista cuando concluyese la Liga pese a que todavía le resta un año de contrato. Sonó como próximo entrenador del Deportivo de La Coruña para tratar de devolver a los gallegos a Primera División, pero finalmente su destino será la Real Sociedad, donde en principio actuará como segundo entrenador de Garitano.

El que también podría acompañar a Rubén de la Barrera en su nueva aventura es Abel Mourelo, el hasta ahora mano derecha del gallego en el banquillo de la Cultural. El coruñés no quiere dejar tirado al que considera uno de los máximos responsables del ascenso de los leoneses a Segunda División y está presionando para que la Real Sociedad le incluya como parte de su fichaje. Lo cierto es que los acontecimientos se han disparado en las últimas horas tras filtrarse el interés del club txuri-urdin por De la Barrera. Desde el seno de la Cultural conocían la noticia, pero no pensaban mover ficha hasta que el equipo certificase su continuidad en la categoría de plata, algo que creían sería una realidad antes del partido ante el Real Oviedo. Pero la realidad es que no será hasta esta última jornada de Liga cuando se conozca si los jugadores leoneses rozan el cielo o descienden a los infiernos.