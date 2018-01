El Girona frena al Atlético

IÑAKI DUFOUR | MADRID

El Atlético entregó la Liga con un empate en el estadio Wanda Metropolitano cuando ya dio por ganado su partido frente al Girona (1-1), igualado por Portu en un fallo defensivo a quince minutos del final, cuando el argentino Simeone ya había reemplazado a Costa y Griezmann.

Quizá estaba tan presente el encuentro decisivo del martes en la Copa del Rey ante el Sevilla, el hecho de dosificar esfuerzos en futbolistas determinantes, el sentir que la victoria, y era así por sensaciones y mínimas ocasiones rivales, estaba encarrilada que el Atlético se olvidó unos instantes de la Liga. Y lo pagó: 1-1.

El envite no exigió ninguna parada de Oblak hasta el borde del descanso, ya con 1-0, pero contuvo mucho rato al Atlético con el 0-0 con sobriedad. Ni cuando la posesión era suya, con una circulación sin riesgos, ni cuando era del equipo rojiblanco, atrapado en una ‘telaraña’ de rivales por momentos, sin hallar una fisura y muchas veces con el pase atrás como única solución para rearmar el ataque. Sin el estrés del 0-0, se sintió más seguro, porque el triunfo parecía suyo, porque la responsabilidad ya no era suya y porque no había ningún sobresalto atrás mientras aguardaba el partido decisivo del martes en Sevilla. Quizá por eso, por una cuestión de desgaste del duelo del pasado miércoles, el de ayer y del que le espera el martes que viene, Simeone sustituyó a Costa justo a la hora de partido. Antes, en la alineación inicial, ya había rotado a Gabi y Koke.

Diez minutos más tarde reemplazó a Griezmann para el duelo en el Pizjuán, mientras el partido mantenía un arriesgado 1-0, Carrasco apuntó al 2-0 hasta que se cruzó Iraizoz; Granell obligó a intervenir a Oblak... Y empató el Girona, mucho más listo y atento que el Atlético en el área contraria. Y así acabó todo (1-1).