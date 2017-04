Un gol de Aarón da la victoria a La Virgen

A. O. | TORDESILLAS

La Virgen del Camino obtuvo un triunfo en su visita a Tordesillas (0-1) que, tras el logrado la pasada jornada ante el Zamora, le confirma en la parte noble de la tabla clasificatoria, sin ningún temor para las cuatro jornadas que faltan para la finalización del campeonato. En un enfrentamiento con pocas ocasiones y dominio alterno, supieron los visitantes contener a su rival para gozar de las oportunidades más claras y acabar definiendo con un tanto de Aarón cuando se acercaba el final del encuentro. La tercera jornada consecutiva sin perder deja a los leoneses a un paso de asegurarse de manera matemática la permanencia en la categoría.

Empezó mejor el Atlético Tordesillas en Las Salinas, y saltó al césped con intensidad y decidido a acabar con una racha de seis partidos sin ganar, aunque poco a poco los virginianos fueron equilibrando las fuerzas. Recuperaron el control los leoneses en un duelo en el que escaseaban las ocasiones de gol, siendo una de las más destacadas de la primera parte un pase de la muerte de Héctor que no encontró rematador. A pesar de todo, ninguno de los dos equipos lograba finalizar.

Tras el paso de los jugadores por vestuarios, volvió a ser el Tordesillas el que mejor se situó sobre el terreno de juego, aunque nuevamente no logró traducir su dominio en peligro para la portería de Kuni. Lo intentó primero Juanmi ante el cancerbero rival, pero su disparo salió demasiado flojo, y cuando Viti sirvió un buen pase para Adalia este no logró precisar su remate. Como sucediera en el primer tiempo, fue creciendo La Virgen del Camino hasta convertirse en dominador, controlando perfectamente el juego y golpeando en su mejor momento. En un saque de esquina rematado por Dani Alonso, Chuchi rechazó el esférico y el rechace le cayó a Aarón, que no perdonó y sentenció.