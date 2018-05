Goleada del campeón

JESÚS BALLESTEROS | BARCELONA

El Barcelona sigue de celebración. El equipo de Ernesto Valverde se dio un festín a costa de un Villarreal (5-1) que se vio desarbolado de salida y al que le faltaron recursos para poner en apuros al conjunto azulgrana. Coutinho, Paulinho, Messi y Dembélé, en dos ocasiones, dieron colorido a una goleada que acerca al Barça al reto histórico de acabar la Liga invicto.

Fue una noche plácida y festiva para el campeón. El Villarreal le recibió con el pasillo que le negó el Real Madrid el domingo y no le discutió en todo el encuentro. La goleada culé tuvo muchos protagonistas, pero por encima del resto brilló Dembélé. El extremo francés dejó detalles del jugador que maravilló en el Borussia Dortmund y que llevó al Barça a pagar una cifra multimillonaria por su fichaje. Fabricó el primer gol en una buena acción individual, puso contra las cuerdas en numerosas ocasiones a Jaume Costa y marcó los dos últimos tantos de su equipo.

No tuvo piedad el Barça del rival pese que se presumía que era un partido clandestino, olvidado ya por todos en la ciudad condal teniendo en cuenta las circunstancias del campeonato liguero. Era tarde para rotaciones y minutos para los menos habituales. Aunque también de retos y homenajes. Y es por eso, que el Barça no dio tregua alguna a su rival. Su propia historia, el orgullo de seguir ganando y dejando huella en la historia del fútbol nacional eclipsó la necesidad del Villarreal. Las rotaciones, los menos habituales, quedaron ensombrecidos por los de siempre. El ‘10’ no entiende de planes alternativos. Quiere ser el máximo anotador continental.

Sergi Roberto, por su parte, no volverá a jugar hasta el partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Sevilla. El jugador azulgrana fue sancionado con cuatro partidos por la expulsión en el Clásico. Competición considera agresión la acción del jugador sobre Marcelo y se basa en el artículo 98.1 del código disciplinario.