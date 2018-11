Goles en el debut de Iván Morante

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Iván Morante estrenó internacionalidad con España sub-18. El centrocampista leonés lo hizo en un partido en el que la ‘Rojita’ pasaba por encima de China a la que superaba por un contundente 7-1.

En esa goleada participaba el centrocampista del Villarreal que salía en el minuto 70 (el seleccionador David Gordo decidía que los jugadores que habían disfrutado con sus equipos de minutos en la jornada del domingo no forzaran dejando para el jueves que Iván salga en el once inicial) con un 4-1 a favor de los españoles. Con su presencia en el terreno de juego la selección ampliaba el marcador con tres goles más en los que Morante participaba en la fase de creación, demostrando que tras su exitoso periplo en la sub-17 con la que fue incluido en el once ideal del Europeo en la sub-18 también contará con un protagonismo notable.

En el amistoso de ayer frente a China que repetirá el jueves, Morante sacaba a relucir su clase en un puesto de vital importancia como el de centrocampista de contención logrando también irse al ataque con asiduidad. Su toque de balón y la visión en el juego fueron parte de los argumentos que el leonés plasmaba en el terreno de juego del Pinatar Arena en el que España empezaba a engranar su maquinaria con vistas a los compromisos oficiales de 2019 en los que tras su estreno de ayer espera estar el leonés Iván Morante.

«Las sensaciones han sido muy positivas. Me he encontrado muy bien con el resto de compañeros. Para mí es un paso más en mi trayectoria poder debutar con al sub-18 tras jugar con la sub-17. Ahora espero que con mi juego el seleccionador siga confiando en mí», remarcaba el leonés que en este combinado se ha encontrado con compañeros con los que lograba brillar en la sub-17.

En lo referente al partido a España le costó media hora adelantarse en el marcador con el tanto de Morilla. A pesar del empate nueve minutos después obra de Han Dong un nuevo gol de los de Gordo llevaba el partido al descanso al 2-1. La segunda parte ya fue otro cantar. El dominio y mejor juego de los hispanos les llevaba a contabilizar cinco goles más, el último de Cédric, para situar el resultado final en 7-1.