Golpe de autoridad en Anoeta

Jesús Ballesteros | san sebastián

Tenía que ser este Barça, el que le ha sacado 19 puntos al Madrid en esta primera vuelta, el que se marcha al ecuador del campeonato con la Liga casi sentenciada (nueve puntos de ventaja tiene sobre al segundo), el que se mantiene como único equipo de las grandes Ligas sin haber perdido un partido en lo que va de temporada. Tenia que ser este Barça el que acabara con el gafe de Anoeta, donde venció a la Real a base de golazos (2-4) y rompió una racha negativa sin victorias en San Sebastián que duraba desde 2007.

Porque hay estadios que se atragantan de una u otra manera y Anoeta se ha convertido en uno de esos en los que el Barça sufre por encima de la media. Su última victoria antes de esta última databa de mayo de hace once años y ni la irregular marcha del cuadro donostiarra (ha ganado un partido de los últimos nueve) le privó del sufrimiento.

El equipo de Eusebio Sacristán hizo suyo el refrán de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Incidió tanto en ese plan que el gol de la Real llegó cuando apenas se habían consumido 11 minutos de partido. Willian José conectó un centro de Odriozola por la derecha para batir de cabeza a Ter Stegen. Era muy constante el equipo de Eusebio que encontró en la parte derecha un filón. El Barça apenas lograba conectar para acercarse a la portería de Rulli y cuando llegó el segundo tanto local, los de Valverde no habían tirado aún a puerta.

Juanmi, al que se le da de lujo jugar ante el Barça, batió por segunda vez a Ter Stegen aprovechando un pase magistral de Canales, primero, y un rechace afortunado de la zaga, después.

Lo cierto es que el Barça volvía a verse remando contra corriente ante una Real muy cómoda que no cambió el guión ni siquiera cuando Paulinho recortaba distancias a los pocos minutos del gol de Juanmi. El brasileño no falló aprovechando un pase de Luis Suárez y batió a Rulli en el primer tiro a puerta de los azulgrana. El Barça se fue al descanso tocado pero no hundido.

En la segunda asumió galones el ‘10’, quien creó más peligro en apenas unos minutos de la reanudación que en todo el primer tiempo. El golazo de Luis Suárez que supuso el empate a dos tendría como origen una galopada de Messi. Ambos vuelven a ser la pareja letal de antaño. El charrúa ha recuperado su olfato anotador y el Barça lo agradece en partidos en los que Messi no ve puerta. Fue el uruguayo quien protagonizó la remontada culé. Primero, marcando un señor gol tras pase de Messi. Algunos minutos después, aprovechando un jugada desafortunada de la Real que se iniciaba con un mal saque de puerta de Rulli.Son ya ocho las dianas de Luis Suárez en los últimos seis partidos jugados en Liga

Y cuando Messi quiso. el equipo culé se comió a la Real. El golazo de falta de Messi era un epílogo justo para la gran segunda parte del equipo azulgrana.