Un golpe de autoridad sobre la mesa

El Atlético Astorga afronta el domingo un partido clave para sus aspiraciones El Salmantino no puede fallar para no ver peligrar sus opciones de play off.



14/03/2018

Noticias relacionadas 5 Viaje gratuito para los socios ROBERTO ARIAS | LEÓN El Atlético Astorga afronta el próximo domingo (17.00 horas) frente al Salmantino en tierras charras un partido que puede marcar el devenir del equipo leonés en la recta final de la competición regular liguera. Líder del grupo, pero empatado a puntos con el Unionistas de Salamanca, con cinco de ventaja sobre su rival y con un pequeño colchón de seis puntos sobre el Cristo Atlético, quinto en la tabla y en plena racha ascendente, los maragatos no pueden fallar si quieren seguir manteniendo sus parámetros y aumentar su ventaja sobre el adversario del próximo domingo. El empate (0-0) logrado frente al Unionistas a domicilio en la reanudación del partido aplazado en su día por las inclemencias meteorológicas y la goleada conseguida el pasado domingo sobre el Sporting Uxama (6-1) invitan al optimismo frente a un rival que no termina de encontrar una línea de regularidad desde la llegada al banquillo de Ramón Calderé. Diego Merino, entrenador de los astorganos, no podrá contar para este importante duelo con el concurso de Villa, sancionado con dos partidos de suspensión tras la expulsión sufrida frente a La Bañeza, estando el resto de los habituales a su disposición. La junta directiva de la entidad verde consciente de la importancia de los tres puntos en litigio ante los charros, pone un autobús a disposición de sus socios para que se desplacen de forma gratuita a la capital salmantina para apoyar al equipo, estando convencida de que responderán como siempre han demostrado cuando el equipo solicita su apoyo.

