Gonzalo: «No hemos estado a la altura»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

¿Y ahora qué? Es la frase que sobrevuela encima de la Deportiva tras la derrota en Ferrol. Seguro que el club ya piensa en preparar la próxima campaña, pero el primer equipo debe aún pelear en cinco jornadas, asegurar el puesto de Copa del Rey y tratar de quedar quinto, que parece el mejor puesto al que puede aspirar. Gonzalo de la Fuente, defensa blanquiazul, reconocía ayer la decepción que ha supuesto esta campaña: «Hemos vivido todos situaciones parecidas. Nos estamos jugando muchos aunque las cosas no han ido como esperábamos. Tenemos que hacerlo todo bien por nosotros y por el club».

El jugador burgalés celebró no tener nada roto en la mano como se pensaba en Ferrol, aunque reconoce que duele el alma: «Han sido unos días complicados. Duele más la situación que la mano».

De cara al choque ante su ex equipo, Gonzalo considera que el equipo no puede dejarse ir: «El Burgos CF se reforzó bien y empezó bien el 2017. Se juega mucho y viene con urgencias. Nosotros nos jugamos mucho a nivel individual y por el club. No hemos estado a la altura».

Coincidieron en Burgos

Gonzalo ya estuvo a las órdenes de Miguel Ángel Álvarez Tomé en las filas del Burgos CF. Posiblemente haya sido una de las temporadas de peor recuerdo para ambos. El técnico leonés cogió al equipo en la octava jornada tras un nefasto arranque de la mano de Julio Bañuelos, pero no pudo levantarlo y acabó último y por tanto descendiendo a Tercera División. Fue la temporada 2011-2012 en la que la Deportiva fue subcampeona del grupo y acabó ascendiendo a Segunda División A de la mano de Claudio Barragán tras superar en el play off a Real Jaén, Lucena CF y CD Tenerife. En aquel equipo burgalés había jugadores como Aurreko, Elías (ex centrocampista de la Deportiva), Yaché, Addisson (ex delantero del Atlético Bembibre), Troiteiro o Rufino.

Entrenó Caiado

El equipo retornaba ayer al trabajo para preparar el duelo ante el Burgos CF. De los cuatro lesionados el que mejor va es David Caiado. El portugués entrenó ayer con normalidad junto al resto de sus compañeros y podría ser la principal novedad para el duelo del domingo ante la escuadra burgalesa.