La gran asignatura pendiente

otero conde | ponferrada

Catorce partidos le quedan a la competición de Segunda División B para su conclusión. Son poco más de tres meses en los que la SD Ponferradina tiene mayoría de partidos fuera de casa: ocho por los seis. «Estas dos salidas van a ser claves. Si sacamos los seis puntos, vamos a tirar para arriba». Lo decía Fernando Román esta semana. En similares términos se refería Cidoncha ayer: «Queremos puntuar fuera, pero no ya sólo puntuar, sino ganar, porque esto ya son finales para poder engancharse a la pelea con los de arriba. Los partidos fuera son la clave para ello. Fuera es la asignatura pendiente». Y es que cualquier opción de estar peleando aún por los puestos de arriba pasan por mejorar lejos de El Toralín.

Cuesta creer que un equipo que ha ganado en más de dos temporadas y media cinco partidos fuera, va a ganar una cantidad similar o más en lo que queda de Liga. Con un pleno de victorias como local, necesitaría más o menos ese número de triunfos fuera de su recinto para optar al play off. Y para empezar, dos seguidas ante dos conjuntos muy diferentes, pero quizá igual de complicados. Primero, el segundo por la cola, luego, el segundo por arriba. La primera cita, en un campo que nunca se le ha dado bien y que estará marcada por el viento y la hierba artificial. El equipo blanquiazul estrenará la nueva superficie sintética de los Anexos a Zorrilla, renovada la temporada pasada poco después de perder allí 3-0 en uno de los peores encuentros de la temporada. Antonio Domínguez ha sido uno de los fichajes destacados en invierno. Sin embargo, el cuadro pucelano no acaba de salir de abajo. La mejoría en casa no se ha visto correspondida con buenos resultados fuera. Luego, otro filial como el del RC Deportivo, muy fiable y que busca dar un paso más hacia el play off. Ganar los dos se hace necesario.

Cidoncha, unos de los candidatos a jugar en punta en tierras pucelanas, se refirió ayer a su polivalencia y a la ausencia de Yuri: «Es diferente estar especializado en una zona a ser más polivalente. Son posiciones en las que no me resulta difícil adaptarme porque ya he actuado ahí. Nosotros siempre intentamos llegar con varios efectivos al área para cubrir todas las zonas de remate. De hecho, hemos mejorado en este aspecto, pues llevamos ya doce jornadas seguidas marcando. La de Yuri es una baja importante, pues ha marcado una docena de goles. Pero el que salga lo intentará hacer lo mejor posible».