Un gran dilema para el consejo de la Deportiva

OTERO CONDE | PONFERRADA

Carlos Terrazas aún no quiere hablar de futuro mientras no acabe la Liga. El caso es si el domingo lo hará o no. Su futuro personal es la gran incógnita de cara a la próxima temporada en el banquillo de la Deportiva y por ahí ha de empezar la construcción de la Ponferradina 2018-2019. Su renovación o no es la patata caliente que tiene el consejo de administración. Por un lado se reconoce su trabajo y el papel que jugó en la «limpieza» del vestuario en el mercado invernal. Pero por otro lado está el papel deportivo de la temporada, la mala imagen constante, el no cumplir objetivos y algo que no se le escapa a nadie: el preparador vasco no goza del favor de buena parte de la afición y su renovación podría suponer la no renovación de muchos socios. ¿Qué pesará más en la balanza para decidir?

En cuanto a la plantilla, sólo cuatro jugadores tienen contrato de cara al próximo curso, aunque la entidad intentará que otros cuatro o cinco puedan seguir. El que más interesa, Guille Donoso, es el más complicado, pues está cedido y su intención es hacerse un hueco en el Lugo en Segunda División A. Por cierto, Dani Escriche, jugador de la cantera del cuadro lucense que pretendió la formación berciana en invierno, logró el gol de la victoria rojiblanca el fin de semana. Hay un jugador por línea que está vinculado a la Deportiva para la próxima campaña. En la portería, David Gómez. El arquero coruñés debutó en Cerceda y antes de ayer jugó su primer partido en casa, en el que no estuvo muy atinado. En defensa tiene contrato Yacouba Diori. El nigerino fue operado recientemente de una lesión de rodilla y espera estar recuperado para empezar la pretemporada a las órdenes del técnico que dirija los designios del equipo en el curso futbolístico 2018-2019. En el centro del campo, Matthieu, que la mayor parte de lo poco que ha jugado, lo ha hecho en la defensa. Además, el club ya trabaja para renovar a Saúl Crespo. Y en la punta, el único delantero que hay y del que está viviendo la Deportiva Ponferradina desde la temporada 2011-2012, la tercera de su trayectoria como futbolista blanquiazul. Segundo puesto

La Deportiva encara su última semana de competición para rendir visita a un CF Fuenlabrada que ha decepcionado en la segunda vuelta. Parecía que iba a ganar la Liga en navidades y a poco más, se queda sin play off. El cuadro madrileño es tercero y ya no podrá ser campeón, pues está a cuatro puntos del Rayo Majadahonda. Pero todavía puede ser segundo. Si vence a la Ponferradina y pierde el Fabril en Toledo, tendrá el factor campo a favor en la primera ronda.