Granollers pasa por encima del Ademar y entra de lleno en la pelea por el subcampeonato

El Abanca Ademar no pudo con un Granollers superior (31-23) que pasó por encima de los leoneses para ponerse a sólo dos puntos de la segunda plaza con tres jornadas por delante. Los de Guijosa siempre fueron a remolque y no dieron la sensación de inquietar la victoria del bloque vallesano, que afrontaba este compromiso en un gran momento después de vencer al Barcelona el sábado. Bernatonis fue una auténtica pesadilla desde el lateral izquierdo, Porras hizo lo propio en el pivote y Mamadou martilleó la portería visitante al contragolpe. La defensa del bloque leonés no pudo frenar en ningún momento el caudal ofensivo del equipo entrenado por Antonio Rama, que tras este triunfo se suma a la pelea por el subcampeonato, junto a Logroño, que si gana el fin de semana a Huesca dependerá de sí mismo para acabar en el segundo cajón del podio. Leoneses y riojanos se enfrentarán en el penúltimo partido de Liga.