Los grupos han de esperar

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La reunión de la Comisión de Clubes de Segunda División B no tiene visos de llevarse a cabo con premura. Es posible que al menos hasta la semana que viene no haya propuesta firme de grupos para esta temporada. Y es que no se quiere llevar a cabo un reparto precipitado antes de tener a los 80 equipos definitivos en la categoría y tener luego que «meter a calzador» a algún conjunto en un grupo que quizá no le corresponda por proximidad geográfica.

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido una circular en la que se detallan los pasos a seguir para cubrir las vacantes. Lo que ya se sabe es que la plaza del RCD Mallorca B será para el Penya Deportiva balear. En cuando a las plazas de Boiro y Gavà, se subastarán por 133.000 euros cada una. Hay cuatro criterios estipulados para optar a las mismas: 1-El equipo de Tercera División de la misma federación de ámbito autonómico a la que esté adscrito el descendido por impago; 2-El equipo descendido de Segunda División B de la misma federación de ámbito autonómico a la que esté adscrito el descendido por impago; 3-El resto de equipos de Tercera División; 4-El resto de equipos descendidos de Segunda División B.

Los criterios se aplican de forma excluyente. El plazo para optar a las plazas concluye este viernes a las 10.00 horas. La reunión de la Comisión tendría lugar la semana que viene.

El Boiro aún intenta mantener la plaza en la categoría de bronce. Según su presidente, David Places, el club pagó el lunes, «lo que demuestra buena voluntad».