Guardiola: "A Puigdemont lo acusaron de rebelión pero Alemania dijo que eso no pasó"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha abordado la problemática del proceso independentista y el papel que debe jugar el Barça en una conferencia que ha pronunciado en la Universidad de Liverpool bajo el título 'Fútbol, cultura y política'. A su juicio, el club azulgrana debe jugar un papel importante en todo el 'procés' ya que es "imposible entender el club sin saber lo que ocurrió en el pasado en Cataluña, aunque, a veces, el presidente o la directiva, tienen que gestionar la situación y eso no es fácil".

En tertulia con los asistentes a su conferencia, Guardiola recordó diversos episodios con deportistas o entrenadores defendiendo sus ideas políticas. Así habló de cuando Guus Hiddink, siendo técnico del Valencia, detuvo un partido al descubrir banderas nazis en el estadio. Y, por supuesto, habló de Cataluña. "Soy catalán. Pero ¿qué significa? Quizá nada. Pero nací y crecí allí, y lo primero que escuché y hablé fue en catalán. Y me encanta ese idioma. Como también me encanta el español, o el alemán… . Lo que pasa ahora en Cataluña es algo que no es fácil. El presidente del país está en el exilio. La segunda persona más importante del Parlament, Carme Forcadell, está en la prisión. Diez personas en el exilio y más personas en la cárcel. Esto ya no es sobre tener una Cataluña independiente o no. No es una situación fácil, pero creo que es injusto. Esperemos que pueda ir a mejor", añadió.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

“El presidente Carles Puigdemont está en el exilio. En España lo acusaron de rebelión y Alemania, que lo juzgó, dijo que esto no pasó. Creo que hicieron un buen trabajo. Si fueran ciertas las acusaciones, ya estaría detenido en España", añadió el técnico catalán que, en cambio, reconoció que "cuando juega España quiero que ganen porque tengo amigos y porque mi conexión con España es mayor que la que tengo en Inglaterra o en Catar".