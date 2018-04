Guardiola conquista la Premier con un regalo de Mourinho

El gol de la Premier lo marcó un equipo medio descendido. Ocurrió cuando ni siquiera los jugadores del West Bromwich Albion creían en mantenerse, en un saque de esquina al que subieron al trote, para ganar tiempo, respirar y sacudirse el dominio del Manchester United. El servicio de James McClean le llegó a Jay Rodríguez, de ascendencia gallega, y este cabeceó a la red de David De Gea.

El City fue campeón en Old Trafford sin jugar, desde la comodidad del sofá. Pep Guardiola levanta su primera Premier League de la forma más inesperada: viendo como José Mourinho pierde en casa contra el colista. "Manchester City, we have won you the league" ("Os hemos ganado la liga"), cantaron burlescos los aficionados visitantes en una esquina del 'Teatro de los Sueños'.

Victoria en Wembley

El City había hecho los deberes el día antes en Wembley (1-3) y tenía que esperar al improbable pinchazo de los 'red devils'. Era impensable. El mismo Guardiola había dicho que no vería el partido y además se pasó el domingo jugando a golf. Una casualidad que no tardarán en convertir en canción las gradas del Etihad Stadium.

El ambiente en el partido del United era de amistoso y el público local llegó a abuchear a sus jugadores al descanso, aún empatados. Mourinho empezaba a vislumbrar el desastre al inicio de la segunda y sacó toda la artillería que tenía en el banquillo. Entraron Lingard, Martial y Rashford en busca del gol, pero los ataques locales fueron desacertados, poco enérgicos y sin finalización.

La esperanza de evitar el descenso

Con la victoria, el West Brom evita el descenso virtual y podrá seguir soñando en las próximas jornadas, aunque tienen la salvación a 9 puntos con 12 por disputar. Era justamente la segunda victoria fuera de casa de los 'baggies' en toda la temporada.

“A mi me molestaría que la gente dijese que el City ha ganado la Premier porque el United ha perdido contra el West Brom”, dijo Mourinho, el primero en felicitar a los campeones delante de las cámaras. “No. Lo son porque han sido el mejor equipo”. El entrenador portugués afrontó la pregunta de si la temporada que viene podrá competir con este City y respondió que confía en su trabajo y conocimiento.

La quinta Liga para los 'citizen'

Quiénes no competirán, más a corto plazo, en la semifinal de FA Cup de la semana que viene, serán alguno de los titulares del partido. Mourinho admitió su enfado con algunas actuaciones individuales y afirmó que son especialistas en complicarse la vida más de lo necesario.

Es la quinta Premier League del club 'citizen', la tercera de la era moderna. Antes la habían levantado en 1937, 1968, 2012 y 2014. A cinco jornadas del final, igualando el récord del Manchester United (1908-2001) y Everton (1985), el equipo de Guardiola ha sido netamente superior a sus rivales durante todo el curso.

Récords a batir

Los próximos pasos del campeón serán la búsqueda de récords. Si continúan a este nivel, el City de Pep 2.0 podría batir el récord de más victorias en una temporada de Premier (30), más goles (103) y más puntos (95). Las tres estadísticas pertenecen aún al Chelsea, de Antonio Conte, Carlo Ancelotti y José Mourinho respectivamente.

El City no tiene preparada una celebración inmediata, aunque diversos jugadores, como Walker y Mendy, se citaron para una fiesta privada de la plantilla. En la última Premier, la de 2014, el City recorrió Manchester en autobús en un acto que terminó en la plaza de Albert Square, el ayuntamiento de la ciudad.

Fiesta en el Etihad

El club celebrará con sus aficionados el título en el próximo partido en el Etihad, el domingo ante el Swansea. La fiesta por las calles se reservará para final de temporada. Cuando llegó Guardiola a Manchester el mensaje fue “It Begins” ("Esto empieza"). A la segunda, el tren celeste llega a una de las estaciones prometidas, la de los títulos importantes.