'Guerreras', jóvenes y sobradamente preparadas

16 de diciembre de 2018. Paris. La selección española de balonmano femenino hace tiempo que trabaja con esta fecha en el horizonte, marcada en rojo en un calendario de trabajo que empezó hace ya más de un año, cuando Carlos Viver tomó las riendas del equipo nacional.

El técnico catalán se encontró con una España tocada, que no estaba sabiendo retirar a tiempo a la mejor generación de su historia. Aún y así, apostó por la juventud, la llevó al Mundial y la hizo jugar mejor de lo que se esperaba. Pero ya se sabe que en el deporte no solo importa el juego, pues al final lo que queda son los resultados, y ese primer grupo de Viver no pasó de la segunda fase de grupos. Ahora, en el Europeo de Francia que arrancó el pasado jueves las Guerreras quieren demostrar que la renovación empieza a ser efectiva.

Ganas de más

El año pasado la primera toma de contacto de este nuevo grupo en el Mundial fue muy positiva. Fue una progresión ascendente y nos quedamos con ganas de más, comenta Paula García a RTVE antes de partir hacia Francia. A lo que Almudena Rodríguez añade: Hemos tenido un cambio generacional pero, poco a poco y dando el 100%, nos estamos adaptando y vamos a ir subiendo escalones.

Prueba de ello ha sido el Torneo Internacional de España, donde la selección se ha puesto a prueba ante Polonia, Alemania y Brasil. Allí, jugadoras como Soledad López han salido reforzadas. La extremo izquierdo ha sido la máxima anotadora de la selección con 12 tantos y ha dado aire a la nueva generación, representada por las debutantes Eli Cesáreo, Alicia Fernández, Ana Isabel Martínez, Paula Valdivia y Mercedes Castellanos. Junto a ellas, la buena noticia es que las viejas glorias siguen con la muñeca de oro. Carmen Martín y Mireya González ha anotado ocho tantos en el torneo de preparación y llegan a Francia como siempre, apuntando al podio.

La medalla como objetivo

Nunca voy a un campeonato pensando que no tenemos opción de medalla. Creo que podemos lograrlo. Va a ser complicado pero si hacemos nuestro mejor balonmano tenemos posibilidades de ganar a cualquier selección, comenta Mireya consciente de que las Guerreras parten en un cuadro difícil. España inicia el campeonato en el grupo C y se medirá a Hungría, Países Bajos y Croacia durante la primera fase. El debut será ante las croatas (18.00h, TdP), el conjunto más complicado del grupo.

Más allá de la dificultad, la consigna es clara: a partir de sábado ya no importan las bajas (Shandy Barbosa, Ivet Musons y Amaia González de Garibay se pierden el torneo por lesión), la inexperiencia ni la juventud. A partir del sábado, solo vale ganar. Y para ello, la ilusión y la defensa van a ser claves. Eso es lo creen Almudena y sus compañeras. Al final, la ilusión y el trabajo es lo que hace que consigamos grandes cosas y esta selección llega con mucha ilusión y ganas. Ellas hablan de ilusión, el seleccionador, de defensa y portería.

Para Carlos Viver es esencial que su equipo se mueva sobre los 20 goles en contra, pues asegura que ese es el límite que marca si pueden ser competitivas o no. Por eso, se ha centrado en trabajar los sistemas defensivos y ha echado el cerrojo con dos guardametas de peso: Silvia Navarro y la debutante pero no por ello falta de experiencia Merche Castellanos. Con ellas en meta y otras 16 guerreras al mando del balón, España sueña con subir a lo más alto del podio y hacer brillar su mejor balonmano en Ville Lumiér.