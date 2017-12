Guijosa da una buena nota al Ademar... con matices

georgino fernández | león

Finalizado el primer tramo de la competición, el Abanca Ademar llega vivo a las dos competiciones donde más se ha desgastado: la Champions y la Liga Asobal. En Europa, el equipo de Rafa Guijosa ha conseguido pasar a la siguiente ronda —colándose en el top 16— y se verá las caras con el poderoso Montpellier francés en un cruce a todo o nada a doble partido en febrero y marzo del próximo año.

En la Asobal, es cuarto con 19 puntos a sólo uno de diferencia del Guadalajara que marcha segundo. Ahí, de justicia es de reconocerlo, una serie de resultados afortunados, permitieron no lamentar los puntos perdidos en algunas derrotas inesperadas.

El mes de diciembre es propicio para hacer un balance del primer tramo de la temporada y el técnico marista, Rafa Guijosa, habló ayer poniendo el acento en lo positivo pero sin eludir la autocrítica. «Entiendo que ha ha habido mucho desgaste por la gran carta de partidos pero creo que en la liga deberíamos haber sumado más puntos. Ese empate de Huesca y las derrotas ante Benidorm en un partido que parecía controlado y también con el Guadalajara nos dejó con un poco de rabia».

Sincero, Guijosa reconoció que el último tramo de la competición había sido afortunado para sus intereses. «El balance es bueno pero hemos tenido suerte porque hay muchísima igualdad no porque nosotros lo hayamos hecho muy bien porque seguirles el ritmo hubiese sido complicado con estas derrotas, hubiésemos quedado muy por detrás de los equipos con los que peleamos por el segundo puesto», dijo en alusión a Guadalajara, Anaitasuna y Granollers.

«No me gusta flagelarme en exceso pero me da rabia que no hayamos tenido el punto de experiencia necesario para llevarnos el punto ante el Huesca que teníamos ganado y llevarnos la victoria con el Benidorm. Ese es un poco el pero que le pongo a la liga».

En la andadura en Champions cambia el discurso. «Creo que ha sido sensacional», subraya. «En la primera parte nos costó adaptarnos a ese ritmo, con tantos kilos, centímetros y potencial de juego. Siempre competimos pero lo notamos. De lo que más satisfecho me encuentro es de que nos adaptamos muy bien. En la segunda vuelta solo nos ha ganado el Skjern, un equipo con un presupuesto en torno a los seis millones de euros. A jugar aquí vinieron en un charter; son el más potente de nuestros grupos junto con el Montpellier que tiene 7,5 millones de presupuesto. Nosotros somos el presupuesto mas bajo, con 1.200.000 euros y podemos decir con orgullo que estamos metidos en el Top 16 de Europa. Nos hemos metido otra vez en la élite de Europa y eso es un un paso importante para nosotros y nos da un poso serio como equipo».

La Copa Asobal y la carga emocional de esta competición que ha recalado de forma consecutiva durante los últimos cuatro años en León también tuvo un hueco en las palabras de Rafa Guijosa. «Teníamos todos una espinita clavada con la Copa. Pero en esta última edición hemos tenido la experiencia y la tranquilidad para prepararla sin tanta tensión ni tanto estrés como otras campañas. Eso ayudó a que todos desviáramos un poco la atención de la Copa. por eso cuando las cosas se complicaron con Anaitasuna supimos solventarlo. Se superaron las bajas y todos los problemas para poder jugar la final».

También repasó a su plantel, el rendimiento general de su equipo. «Para la mayoría de los jugadores supuso una experiencia nueva jugar en Champions y tener que jugar durante meses miércoles y sábado. Eso les ha afectado; todos han pasado por un momento de bajón de rendimiento pero también les ha hecho crecer como jugadores. Esa carga provoca irregularidad en el rendimiento pero también da la experiencia para sacar partidos adelante complicados».

A su juicio, un ritmo tan vertiginoso implica un peaje peligroso. «Se ve la gente que está preparada para el alto rendimiento y quien aguanta peor este ritmo y la presión. Aquí hay una línea de exigencia máxima y los jugadores deben demostrar que están preparados. Por eso vamos a ver como se afronta la segunda vuelta, como se rinde y determinar quién se ha adaptado. Realmente yo no me invento nada. En mi época de jugador, cuando llegué al Barça venía de un equipo que luchaba por unos objetivos de nada y allí vi a sufrir a cracks mundiales por no poder soportar un ritmo de exigencia altísima. El alto rendimiento es solo para valientes. Luego se van haciendo cribas naturales pero yo lo que quiero es un equipo de valientes».

Como muchos aficionados, Guijosa obtuvo una lectura positiva de la final de la Copa Asobal con el buen rendimiento de dos jugadores no habituales como los serbios Vejin y Pesic. «Pesic ha estado mejor en Champions que en liga pero sabemos que nos va a dar cosas, es un competidor y se va a partir la cara siempre Lo de Vejin es cuestión de paciencia, cuando ha tenido opciones lo ha hecho bien; recuerdo el partido ante el Sagunto que hizo cuatro de seis. Le tocó salir habitualmente en momentos difíciles de los partidos y eso se nota más. Pero entrena muy bien y siempre sale con muchas ganas. Es un jugador en el que confiamos porque todavía nos tiene que dar muchas más cosas», indicó por último.