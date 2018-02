Guille Donoso, ilusión y trabajo para la Deportiva

La Deportiva ha presentado esta mañana a su última incorporación en el mercado invernal, el extremo Guille Donoso (Gijón, 1995), que jugará en el equipo berciano hasta final de temporada en calidad de cedido por el Lugo. A sus 22 años, el nuevo futbolista blanquiazul suma ya un buen número de partidos en Segunda B, donde jugó con el Sporting B, y también en Segunda, tras militar en el Córdoba la pasada temporada y ésta en el Lugo.

Donoso apuntó en su presentación que llega a la Deportiva para aportar “ilusión y trabajo. Aunque venga como cedido, no me cabe en la cabeza otra cosa que no sea darlo todo por este equipo”. El asturiano confesó que “no es normal ver a un equipo grande como la Ponferradina tan abajo en la tabla” y espera contribuir a que la situación mejore en la segunda vuelta de la competición.

Por su parte, Carlos Terrazas reconoció que tiene “muchas ganas de ver a Guille en el campo, aunque sólo lleva dos días con nosotros y necesita un periodo de adaptación”. En cualquier caso, cuenta con él para el partido del domingo ante el Coruxo y no descartó su posible inclusión en el once inicial.