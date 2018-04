Guille: «Mi idea es jugar en Segunda División»

francisco otero | ponferrada

Las posibilidades de que la Deportiva pueda contar con Guille Donoso la próxima campaña son muy pequeñas. Su cesión por parte del Lugo podría abrirle una nueva oportunidad en el equipo gallego, al que pertenece. El asturiano ha sido a todas luces el mejor fichaje de la presente campaña: «Yo vine con la idea de intentar que el equipo fuese hacia arriba y llegase al play off, pero no ha podido ser. El míster y el presidente me convencieron para venir y decidí hacerlo porque creí que me iba a venir bien e iba a tener minutos. De todos modos, creo que he aprendido mucho en estos tres meses del equipo y de la categoría y pienso que ha sido algo positivo para mí. Me he encontrado bien y con ritmo y a ver qué pasa el año que viene. Tengo contrato con el Lugo y mi idea es volver e intentar jugar en Segunda División. La decisión final no va a depender de mí. La posibilidad de seguir aquí no pasa por lo que yo diga. Tengo ilusión en jugar en una categoría superior. Me voy muy agradecido porque he podido jugar. Estos tres meses los voy a guardar con mucho cariño. Para el futuro no descarto jugar aquí. Estoy encantado con la Deportiva y con el trato recibido», aseguró el extremo en La 8 Bierzo.

En otro orden de cosas, Guille Donoso se refirió a la recta final del equipo: «Lo que todo el mundo quiere es quedar lo más arriba posible y en este sentido aún hay opciones de clasificarse para la Copa del Rey. En estos últimos cuatro partidos tenemos que ir a por todas y no podemos relajarnos. Estamos jugando mucho mejor que cuando llegué».

El futbolista considera que pudo lograr algún gol más de los tres que ha hecho con el equipo blanquiazul.

Repite la oferta

La Deportiva repite la promoción que ya llevó a cabo con motivo del duelo ante el Atlético de Madrid B. Todos los aficionados que compren cualquiera de las tres camisetas oficiales del equipo esta semana recibirán una entrada gratis para presenciar en cualquier zona del estadio el encuentro ante el Rápido de Bouzas, que se celebra el domingo día 22 a las 18.00 horas. Las camisetas se pueden adquirir por un precio especial de 27 euros. La compra supone colaborar en la lucha contra el cáncer. Así, la AECC de Ponferrada recibirá 1,5 euros por cada elástica.