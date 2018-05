¿Ha llegado ya el momento de Roberto Puente?

otero conde | ponferrada

¿Será éste el año en el que la Deportiva se decida a ir a por Roberto Puente? Es una de las muchas preguntas que se formula el deportivismo en unos días carentes de actualidad en el conjunto blanquiazul, que sigue tratando de buscar la mejor opción para la dirección deportiva y para la dirección técnica. El club blanquiazul no ha querido tocar al delantero berciano del Atlético Astorga en los últimos años por diversos motivos. En el último mercado de invierno incluso se habló de él, pero su contrato con el Atlético Astorga impidió cualquier operación.

Preguntado por el delantero en diversas ocasiones, el presidente deportivista siempre ha hablado bien de él, pero no ha ido más allá. El ex del Atlético Bembibre ha sido el máximo goleador del Atlético Astorga en las últimas temporadas y también uno de los máximos en las ligas en las que ha militado son el conjunto maragato. A pesar de ello, no ha acabado en ningún otro conjunto. La Deportiva ya contó con sus servicios cuando militaba en el filial.

El cuadro berciano sólo ha tenido un delantero en sus filas en el último campeonato, que ha sido Yuri. Y gracias a su despegar goleador en el segundo tercio del campeonato, la Deportiva pudo salvar la categoría. Otro año con un solo ariete en la plantilla o con alguno más, pero de relleno, no parece lo más conveniente no ya para pelear por estar arriba, sino por salvarse. Habrá que ver si Diego Santín cuenta para el nuevo entrenador de cara a formar parte del plantel del primer equipo tras su debut en el último choque liguero.

Durante el campeonato Roberto Puente atendió a diversos medios de comunicación de la comarca y siempre aludió a que si le llegasen ofertas de otros clubes que fuesen interesantes, las estudiaría.

Quiere que siga

Carmelo del Pozo, director deportivo del RC Deportivo, quiere que el ponferradino Borja Valle continúe en las filas del primer equipo de cara a la próxima temporada tras el descenso del conjunto coruñés a Segunda División A. El nuevo responsable del área deportiva cuenta hasta con ocho futbolistas del plantel de este año para el próximo. El club coruñés pretende ampliar el contrato del berciano (le queda una temporada) y que sea uno de los referentes del RC Deportivo 2018-2019 tras su explosión desde la llegada al banquillo herculino de Clarence Seedorf. Borja Valle tiene ofertas de Primera División.