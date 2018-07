«Ha sido un placer entrenar a este grupo de futbolistas»

l. m. p. | moscú

Fernando Hierro, seleccionador nacional de fútbol, afirmó, tras la eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, que «es o ha sido un placer» entrenar al equipo.

«Es o ha sido un placer entrenarlos», dijo Hierro al ser preguntado por su continuidad en un cargo al que llegó poco antes del inicio del Mundial en sustitución de Julen Lopetegui, destituido tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid. «No es una decisión mía», precisó Hierro.

«Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y éste no era el plan. No tengo reproche alguno para este grupo de jugadores», dijo Hierro a Telecinco.

«Sí hay autocrítica como entrenador. Si alguien busca responsabilidades, me pongo a la cabeza», agregó. Posteriormente, en rueda de prensa, aseguró que no es el momento de hablar de su futuro, que dijo que no le preocupa.

«En este momento no es importante. Es el momento de compartir, un momento complejo, difícil, veníamos ilusionados, para hacer grandes cosas con una generación extraordinaria que llevaba dos años jugando bien. Nos vamos de un Mundial sin perder durante 23 o 24 partidos con Julen como seleccionador, más estos cuatro», agregó.

Abundó en que la responsabilidad del resultado es suya, que aceptó el cargo con todo lo que ello conllevaba.

«Si alguien tiene que aceptar esa responsabilidad soy yo. No tengo reproches y yo me pongo a la cabeza, que para eso he sido el seleccionador desde tres días antes de Portugal», comentó.

Sobre si la decisión de relevar a Lopetegui del cargo pudo influir en la eliminación temprana de España, Hierro apeló a «no ser ventajistas». «Tenemos que ser realistas, la situación fue la que fue, ahora no sirve de nada mirar atrás. Se empezó a trabajar, todos nos abstraímos de aquello. Yo acepté por responsabilidad, lo acepto con todas las consecuencias. Estoy tranquilo», explicó.