Hamilton ya gana en 2017

david s. castro | shanghai

Ya lo apuntó la carrera de Australia, pero en China se ha confirmado: hay Mundial. Lewis Hamilton ha logrado su primera victoria de 2017, quinta en este circuito, en una carrera en la que fue el único que no cambió de posición: de principio a fin, de arriba abajo y dominó a placer, mientras por detrás se desataban un Sebastian Vettel y un Max Verstappen que demostraron que saben adelantar y con espectáculo.

La carrera comenzó con Carlos Sainz lanzando una moneda al aire. Todos habían montado neumáticos intermedios para arrancar, debido a que la pista estaba mojada por la lluvia de las últimas horas. Él lo hizo con neumáticos superblandos, de seco, porque consideraba que el asfalto estaba lo suficientemente bien como para jugársela y visto el resultado final, no le salió del todo mal la apuesta. El español acabó séptimo, primero del ‘resto’.

Quien sí acabó antes de tiempo fue Fernando Alonso. El español mantiene su pleno de abandonos en este 2017, aunque el de China no fue por culpa del motor Honda, o no directamente. Rondaba la vuelta 36. Alonso estaba sexto, peleando por resistir a Sainz y justo después de verse adelantado como una exhalación por Valtteri Bottas, al que había aguantado más vueltas de las previstas. Pero nada más verse adelantado por Sainz, dijo adiós. Algo no iba bien en el coche, y esta vez no era el motor, sino que la rueda trasera izquierda no tenía tracción: se había partido un palier.

Cuando Max Verstappen clasificó tan atrás el sábado, hubo sonrisas entre todos los aficionados de la Fórmula 1: sabían que iba a ver un espectáculo grandioso el domingo. Y las expectativas no fallaron. El holandés tardó 3 vueltas en pasar de la decimosexta posición de parrilla a la séptima, y de ahí hacia arriba.Se las tuvo de todos los colores con quien se plantó por delante. Su propio compañero Ricciardo fue una de sus víctimas. Más tuvo que bregar con un Sebastian Vettel que demostró que sabe adelantar y muy bien. El holandés acabó tercero, sufriendo con Ricciardo a la espalda, y con el alemán de Ferrari justo por delante. Vettel protagonizó varios movimientos que dejan bien claro que está muy cómodo con este Ferrari, y que va a plantar cara. Para el recuerdo, el adelantamiento que le hizo a Daniel Ricciardo, rueda sobre rueda, que fue clave no sólo para llegar a una segunda posición final que le permite coliderar el Mundial junto a Hamilton, sino apretar las tuercas a quien le consideraban desesperado después de un 2016 muy decepcionante para él.