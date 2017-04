«Hay que arriesgar e ir a ganar a Ferrol»

f. r. otero | ponferrada

Miguel Ángel Álvarez Tomé mantiene su mensaje optimista desde su llegada, eso sí, consciente de la dificultad de conseguir llegar al cuarto puesto con tan poco espacio de tiempo para lograr 8 puntos más que el Pontevedra CF. Por eso el leonés tiene claro que el equipo tiene que ser ambicioso, ofensivo y no reservarse nada: «Hay que convencer al jugador de que se puede conseguir y darle argumentos que de puede ganar. El Racing es un equipo con calidad, sobre todo arriba. No vamos a especular en Ferrol. Vamos a apostar por tener la pelota. No nos valen los empates. Hay que arriesgar e ir a ganar, aunque no podemos encajar goles. Hemos de llegar con más efectivos y generar ocasiones de gol. El Racing tiene opciones de Copa o más. Creo que aún piensa en llegar a la cuarta plaza. Tiene un buen equipo y está compitiendo bien. Pienso que querrá mandar». El entrenador de la Deportiva afronta este sábado su tercer partido en el banquillo blanquiazul y recupera para el mismo a Gonzalo, Chavero y Jonathan Ruiz. Álvarez Tomé pasó ayer por la tertulia del Restaurante El Leñador, organizada por EsRadio Bierzo dos veces cada mes. El estratega deportivista reveló en una distendida conversación cómo se sintió en su vuelta a Ponferrada y cómo ha visto el club tras casi 12 años: «Me llevé una gran alegría cuando me llamó Silvano. No había perdido la ilusión de volver. No lo dudé ni un minuto cuando me lo dijo. Se nota la ilusión de la gente en este club. El mismo ha cambiado mucho para bien. A medida que ha pasado el tiempo se ha dotado de más profesionalidad. Al llegar vi al grupo tocado. Les hice ver a los jugadores que aún había posibilidades y que se puede luchar por conseguirlo, aunque la derrota de Vigo nos hizo mucho daño».

Por último, el preparador analizó cómo está siendo la Liga este año en el grupo I de Segunda División B: «Es un año atípico en este grupo. Ha sido poco homogéneo y hemos fallado varios equipos, entre ellos nosotros».

Ayer hubo doble entrenamiento y hoy será matinal.