«Hay que dar un golpe en la mesa»

georgino fernández | león

La quinta jornada de liga no fue una más para el lateral del Abanca Ademar, Juanjo Fernández. Ante el Zamora regresó a las pistas y volvió a sentirse jugador después de una larga lesión en el hombro que le tuvo en el dique seco durante cinco meses, desde finales de la pasada campaña cuando en una mala caída se lastimó el hombro derecho. Mucho tiempo sin duda alejado del balonmano de élite.

Por eso saboreó de forma especial el choque del pasado miércoles. «Las sensaciones fueron buenas, está claro», recordaba ayer el jugador manchego. «Estaba muy contento —añadió— de poder volver a jugar otra vez porque cuando me lesioné y tras la operación lo ves todo muy lejos, ves a tus compañeros poder entrenar normalmente y tu... por eso después de tanto tiempo la verdad es que me sentí genial, estuve muy contento».

Evidentemente, con tanto tiempo fuera de las pistas su ritmo de competición todavía tiene que adecuarse al resto del plantel. Juanjo asume que llevará un poco de tiempo. «Es algo normal, llevo sólo una semana entrenando con normalidad y cinco meses sin jugar con mis compañeros; ellos llevan ya casi dos meses entnrenado y jugando y eso siempre se nota. Sería raro que estuviese en mi mejor forma en la reaparición».

Juanjo es sin duda uno de los jugadores más queridos por la afición leonesa, que aprecia su garra y su compromiso en cada partido. Él mismo pudo comprobar como ese calor se intensificó incluso durante el largo tiempo de su lesión. «La afición de León me ha estado apoyando muchísimo desde el inicio de la temporada, dándome siempre ánimos y eso va sumando también para que cada día estés un poco mejor», comentó para agradecer todas las muestras de apoyo que le han llegado.

Considerado por todos como un jugador eminentemente defensivo —el propio técnico Rafa Guijosa concede que es un jugador clave en este capítulo— él sabe que también puede aportar cosas interesantes en ataque. «Siempre he sido un jugador que ataco y defiendo. Desde que me lesioné en el hombro hace tres años en Francia he tenido menos protagonismo en ataque pero tengo la confianza del entrenador y está claro que voy a hacer todo lo posible por jugar en ataque y ayudar a Costoya y darle minutos de descanso».

Y su propósito es que el Juanjo ofensivo se vea ya en el próximo partido de Champions ante el Skjern danés el sábado; un envite decisivo para pasar a la próxima ronda. «Está claro que es el rival más duro por plantilla. Ellos tienen el papel de favoritos pero nosotros vamos a su casa a por la victoria. Es un bonito reto para el equipo, necesitamos dar un golpe sobre la mesa y decir aquí estamos, queremos estar arriba».