«Hay que hacer el partido del año»

PABLO RIOJA | LEÓN

«Sólo tenemos que preocuparnos por ganar el sábado ante el Numancia. El equipo no va a mirar nada más, sabemos que con un resultado positivo dependemos de nosotros mismos», señaló ayer Rodri Ríos consciente de que la Cultural tendrá que volver a hacer «el partido del año» para consumar su permanencia en Segunda División. El delantero insiste en que el vestuario «está preparado para conseguir la salvación y afrontar con éxito el último partido». Un choque en el que ambos conjuntos se juegan mucho —los sorianos certificar su presencia en el play off de ascenso a Primera— y los de Rubén de la Barrera no bajar a Segunda B un año después del histórico ascenso.

«Estamos con muchísimas ganas de afrontar con éxito esta situación. Hay que gestionarlo con tranquilidad, repetir lo hecho el último día» —ante el Real Oviedo— «pero sin nervios». Y es que la falta de tranquilidad «podría restarnos y ahí tenemos que estar seguros», remarca el máximo goleador de los leoneses.

Sobre el resto de rivales implicados en la lucha por no descender —Almería, Albacete, Córdoba, Nástic y Alcorcón— Rodri no quiso entrar a valorar si, a priori, lo tienen más fácil porque se enfrentan a rivales que ya no tienen nada en juego. «Sólo vale pensar en ganar, nadie se juega más que nosotros. Me fío de la Cultural, el resto que haga lo que quiera. Espero que consigamos la victoria, y así, podernos olvidar de todo lo demás».

La cita de este sábado —a las 20.30 horas en Los Pajaritos— marcará el futuro de muchos de los componentes de la actual plantilla culturalista. El atacante nacido en Soria es una de las grandes incógnitas para la próxima temporada. «Estoy muy bien, estoy contento en León. Aunque el año podría haber sido diferente, todos habríamos firmado depender de nosotros mismos para salvar la categoría», remarcó. Juegue quien juegue ante el Numancia, Rodri Ríos cree que «todos los compañeros están preparados», puntualiza el delantero de la Cultural.