«Hay que ilusionar a la afición desde el primer día»

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva vuelve a la competición después de una semana sin partidos por el descanso navideño y tras no haber vencido en las dos últimas jornadas disputadas. Con el ánimo de revertir esos resultados y seguir en la vanguardia clasificatoria afronta el cuadro blanquiazul la segunda parte de la temporada, si bien el de mañana aún será el último episodio de la primera vuelta. Pase lo que pase, ocupará por 19ª jornada consecutiva puesto de play off.

Jon Pérez Bolo espera que el equipo siga en la línea que lleva e incluso la mejore. Para ello se ha reforzado el plantel: «Llega un 2019 muy ilusionante y queremos contagiar esa ilusión a todo el mundo desde el primer día. Estoy contento por las incorporaciones, aunque un poco triste porque se han ido tres compañeros que lo han dado todo por el equipo. Pero esto es fútbol y hay que tomar decisiones por el bien del equipo. Tenemos que centrarnos en ganar este partido y sabemos que la segunda vuelta va a ser complicada, igual que la primera».

A partir de ahora los descartes serán el dolor de cabeza de Bolo. Para este partido recupera a un buen número de efectivos y tendrá cinco caras nuevas a mayores. Sólo Gazzaniga, sino no se produce ninguna baja de última hora, está fuera de combate.

La Deportiva dormirá mañana líder en caso de ganar su partido, pues el Fuenlabrada, que ocupa la primera posición, no disputa su partido hasta el mediodía del lunes. Si la Deportiva vence y el cuadro fuenlabreño no, los de Bolo obtendrían el título invernal, algo que también pasaría si la Ponferradina empata, el Fuenlabrada pierde y el Castilla no gana.

El Unión Adarve debutó en la categoría de bronce el año pasado y nunca estuvo cerca de pasar apuros para salvarse. El actual cuarto equipo de la ciudad de Madrid caía a puesto de play off de descenso tras la última jornada al empatar a un tanto con el filial de la UD Las Palmas. Álvaro Sánchez marcó un gol olímpico. No ganar en Ponferrada podría meterle en puestos de descenso. Lo cierto es que el cuadro de la capital de España sólo ha ganado cuatro encuentros, tres de ellos en su campo. Su último triunfo se produjo en la jornada 11 (4 de noviembre) ante el Real Valladolid B por 2-1. Fuera de su campo sólo venció al Fabril por 2-3 y sumó tres empates, destacando el de la jornada 10 ante el San Sebastián de los Reyes. Álvaro Sánchez es su máximo realizador con seis dianas. También marcó el mismo número Carlos Bravo, que mañana será rival al haber firmado por la Ponferradina.