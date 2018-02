«Hay más calidad en la plantilla»

sergio c. anuncibay | león

Felipe Llamazares aprovechó la presentación del nuevo escudo de la Cultural para repasar la actualidad del primer equipo, un día después de que se cerrara el mercado de fichajes sin movimientos. «La plantilla estaba ya cerrada a no ser que apareciera un mirlo blanco, es decir, un Primera que viniera casi gratis», apuntó el directivo, quien ve ahora un vestuario algo más equilibrado tras cerrar seis incorporaciones (Moutinho, Sergio Marcos, Ángel García, Yosuke Ideguchi, Ibán Salvador y David García). Mientras, han dejado la escuadra blanca siete futbolistas (Aridai, Julen Colinas, Yasser, Manu Rodríguez, Bouy, Moein y Yelko).

«Hemos incrementado el fondo de armario, dándole un poco más de calidad al equipo y dejándolo mejor que antes», defendió el director general de la SAD, quien apoyó esta decisión en el límite salarial. «Debíamos cuantificar las salidas y las entradas para no sobrepasarlo. Al final lo hemos equilibrado», explicó Llamazares, quien reconoció que no hubo opciones de fichar a un delantero de garantías el último día de mercado. En este sentido, recordó que la Cultural es uno de los conjuntos de Segunda que más goles hace y no cree que haya carencias en esa faceta.

Confía plenamente en la capacidad de la plantilla para salvar la categoría en junio y lanzó un mensaje optimista en contra de «las actitudes agoreras». Después de ver al resto de rivales, «las sensaciones son muy buenas y pensamos que la segunda vuelta va a ser mejor que la primera», señaló.

Espera que la Cultural logre la permanencia lo antes posible y recordó que «lo normal» es que el equipo estuviera en una situación complicada por su condición de novato en Segunda. «Estamos haciendo las cosas con tranquilidad», señaló el directivo, que también se refirió a la polémica generada por el vídeo que subió a la red Emi Buendía y en el que Yelko Pino insultó al club.

«Creo que fue una chiquillada, pero por encima de todo está el respeto a los símbolos. No tenerlo tiene consecuencias», aseguró Llamazares, quien reveló que a Emi Buendía este asunto le supondrá «medio mes de sueldo». Además, tendrá que pasar por los equipos de la cantera y hablar con los chavales del uso responsable de las redes sociales.

Llamazares considera que este conflicto estuvo «bien gestionado» por los responsables del club y piensa que la Cultural ha «salido reforzada» tras este asunto. En cuanto al precio que tendrán que pagar los aficionados leoneses para presenciar el derbi, cinco euros más que los seguidores locales, el director general reconoció que cuando hablaron con el Valladolid en la primera vuelta le transmitieron que ellos no pactaban las tarifas con el resto de los clubes.