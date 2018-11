«Hay mucha ilusión con este partido»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

José Fernández Nieto vivirá este domingo su 21º derbi desde que es presidente. Por ahora lleva 19 de Liga y uno de Copa. La diferencia de categorías entre los dos equipos o de grupo en una campaña en la que los dos estuvieron en Segunda División B ha hecho que el número de clásicos no hayan sido muchos en estas 20 temporadas. 9-4-7 es el balance favorable a la Deportiva desde que Silvano accedió al cargo en enero del año 2000.

«No hay ningún derbi que se parezca a otro», afirma el dirigente de Toral de los Vados sobre los encuentros vividos entre los dos máximos exponentes del fútbol provincial. «Recuerdo aquel día que llevamos a León unos 4.000 aficionados, ganamos 0-1 y vinimos con un subidón. Nunca la afición de uno de los dos equipos se trasladó en masa como aquel día. También recuerdo el de la remontada del 2005», subraya un Fernández Nieto que apunta también que hay que disfrutar del momento y seguir en esta línea. «Es una semana distinta porque tenemos muchas peticiones para ver el partido, el palco va a estar lleno y el estadio puede que también. Es un día especial y va a haber un ambientazo. Hay mucha ilusión por este partido y la gente está muy enganchada», finaliza el mandatario.

Las malas noticias llegaron ayer a El Toralín al conocerse el fallo del TAD sobre la sanción a Yuri. Definitivamente el brasileño no jugará: «Una pequeña esperanza siempre queda y más cuando piensas que hay una gran injusticia, pero no ha podido ser». Sobre el duelo, el entrenador vasco es consciente de lo especial del choque ante la Cultural: «La gente me transmite mucha ilusión por ganar y es la que tenemos nosotros en el vestuario. Son tres puntos más, pero hay algo por detrás que nos hace ver que vale más. Vamos a ir a muerte deportivamente hablando y pelear por estos colores, por este escudo y por esta afición. Nosotros vamos a hacer todas las cosas igual que otras semanas. Sabemos la trascendencia del partido, pero no vamos a variar nuestros hábitos».

Yuri también lamentó el dictamen del TAD: «Sabía que era difícil, pero tenía la esperanza del perdón. Es una pena y lo que me queda ahora es apoyar como uno más».

Por otro lado, en lo relativo a entradas, la Deportiva ha vendido unas 400 localidades y aumentado el número de socios, acercándose ya a los 4.600. Casi el 85% de los socios de Fondo Sur de la Ponferradina ya han cambiado su ubicación. Y la Cultural lleva vendidas en torno a 1.200 de las 1.500 enviadas por la entidad blanquiazul. Y decenas de clubes de todas las categorías están acreditados para el duelo.