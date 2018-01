«Hay que recuperar lo perdido»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

«Este partido sirve para recuperar lo perdido ante el San Sebastián de los Reyes». A Carlos Terrazas le dolieron especialmente las dos derrotas del comienzo del 2018, sobre todo la sufrida en casa, y quiere recuperar terreno. Por eso espera que su equipo esté en la línea de la pasada y pueda dar la sorpresa en la matinal de mañana ante el Rayo Majadahonda.

En cuanto a más incorporaciones, sigue todo igual y el discurso del preparador es el mismo de días anteriores. Queda media semana y hay tres fichas de mayores libres.

Sobre el último en incorporarse, Yelko Pino, se explayó el vasco: «He de pensar si va convocado. Tengo algunas dudas sobre la alineación. Me ha gustado su semana. Estoy muy contento con él y creo que nos puede ayudar mucho, aunque hay que pensar bien las cosas». También habló sobre su posición: «Le tengo considerado para jugar entre líneas más que por fuera. Hay otros jugadores que pueden también pueden dar el último pase y en este sentido Yuri está bien, en parte gracias al trabajo de sus compañeros». Del brasileño dijo que va a más.

Carlos Terrazas también habló del Rayo Majadahonda: «El Rayo es un gran equipo que está haciendo un muy buena temporada, como el año pasado o mejor, y está jugando muy bien al fútbol. Creo que estos equipos que están desarrollando unas buenas temporadas lo hacen fundamentalmente porque el trabajo del entrenador se ha consolidado durante mucho tiempo. Iriondo está haciendo un trabajo estupendo».

El resultado más abultado

No empezó demasiado bien la Liga el CF Rayo Majadahonda, a pesar de que ganó los dos primeros partidos, uno por 6-2 ante el filial del Real Valladolid, lo que le colocó como líder provisional. Pero luego vinieron tres derrotas seguidas de las cinco que ha sumado en Liga. Las otras fueron en las jornadas 14 y 21, ambas a domicilio. En su campo sólo perdió ante el Coruxo 1-2 y contra el Fabril 0-1. Y por medio estuvo la visita a Ponferrada. El equipo madrileño hizo un gran primer tercio de partido en el que bien pudo hasta sentenciar el choque, pero no vio puerta. Y curiosamente al final se llevó un 4-0 que ha sido su única derrota por más de un gol y el triunfo más abultado de la Deportiva junto al obtenido ante el Unión Adarve. Tras aquel partido se lesionó Oliva, que regresó al equipo hace dos semanas. Un doblete de Yuri y los tantos de Fernando Román e Isi le dieron a la Deportiva su primer triunfo liguero. El segundo tardaría en llegar mes y medio más. «Lo ganamos por una gran ventaja, pero hubo sus más y sus menos y en el primer tiempo el rival tuvo ocasiones que pudieron cambiar mucho el marcador final. No hubo tanta diferencia en aquel partido», afirmó Terrazas sobre el referido choque.

El árbitro

Alejandro Muñiz Ruiz será el encargado de dirigir el partido de mañana en el Cerro del Espino. El árbitro del Colegio Gallego ya ha pitado un encuentro de la Deportiva en la presente temporada. Fue en Liga, en la jornada 6. La Deportiva no pudo con el Real Valladolid B, con el que firmó tablas a un gol.