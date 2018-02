«Hay que ser sólidos en defensa»

pablo rioja | león

«El estilo de la Cultural no se negocia», sentenció ayer un Josep Señé convencido de que el equipo tiene «capacidad suficiente» para salir de los puestos de descenso. Aunque el centrocampista sí reconoció que el encajar tantos goles está lastrando el regreso a la Segunda División del club. «En esta categoría se ha visto que el aspecto defensivo de los equipos es vital. Todos nuestros rivales llegaron al Reino a defender la portería y sacar petróleo de alguna jugada aislada. Nosotros nos basamos más en el ataque pero hay que darle una vuelta al aspecto defensivo siendo más sólidos, empezando por la línea de ataque hasta atrás». El catalán insiste en que «cuando perdemos el balón, debemos ir todo el equipo a recuperarlo. Nos ha costado cerrar muchos partidos y eso no puede pasar más».

A falta de dos días para enfrentarse al Huesca en su feudo, los de Rubén de la Barrera tienen claro que no queda margen de error. «Nos estamos jugando mucho y hay que ir a ganar». Pese a que los oscenses marchan líderes a un ritmo «difícil de seguir», la plantilla culturalista es una de las pocas que saben lo que es ganarles esta temporada. «Llegamos en momentos diferentes. Al principio de temporada sólo llevábamos cuatro partidos y era difícil sacar conclusiones. Ahora sin embargo venimos de toda una vuelta y el balance es diferente. Estamos en una situación que no nos gusta y queremos reaccionar».

El centrocampista, pieza clave en los planes de De la Barrera en lo que va de Liga, no pensó que la Cultural estaría peleando por salir del descenso cuando fichó por el equipo en verano. «Creí que íbamos a estar en una situación más relajada, en mitad de la tabla, y aspirando a subir posiciones. La situación es otra y creo que en aquella racha de empates que tuvimos de forma tan seguida el fútbol no fue justo con nosotros, merecimos más victorias. Pero la realidad es que estamos en el puesto 19, aunque, eso sí, no lejos de nuestros rivales directos».

Tampoco pensaba el catalán que el Huesca sería líder destacado de Segunda. «Si al principio de la Liga me hubieran dicho que iba a estar ahí me habría sonado raro, pero viendo cómo está jugando y defendiendo en cada partido está claro que lo tienen bien merecido», finalizó.