«Hay que valorar el empate logrado y seguir luchando»

Julio Velázquez, técnico del conjunto amarillo comentó del partido que «si te hablo con la mono en el corazón merecimos ganarlo. Ha sido un partido muy parecido a muchos de los que jugamos en casa. Nos ha faltado el gol. Ha habido diferencias entre las dos partes. La primera parte ha sido excepcional y lo que nos ha faltado materializar. En la segunda parte se ha emparejado más el encuentro, hasta el minuto 70 hemos sido superiores y luego hemos seguido la tónica de todo el campeonato, no la haces, el partido se empieza a abrir y en los últimos 15 minutos han sido de locura, podía pasar cualquier cosa en cualquiera de las áreas. En la globalidad del encuentro hemos sido totalmente superiores. Nos cuesta muchísimo hacer gol, generamos mucho, creamos mucho, sobre todo en casa y nos cuesta materializarlo y en partidos abiertos al final los puedes perder al igual que los puedes ganar. Hay que valorar el punto y seguir. Cuando llegas a esta fase de la temporada hay que tener cabeza, mantener el equilibrio, ya que al final pesa la ansiedad y en los últimos cinco minutos nos hemos vuelto locos. Lo que no hemos hecho en 85 minutos no se puede hacer en 5. Los chicos han hecho un buen encuentro», dijo.