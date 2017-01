«Hemos sabido sufrir a raíz de la expulsión»

francisco roberto otero | león

La Deportiva mantuvo la seriedad en defensa y por segunda salida consecutiva y tercera de las últimas cuatro dejó el portal a cero. El técnico Pedro Munitis utilizó la misma composición defensiva que en los últimos partidos y el equipo cedió muy pocas ocasiones ante el líder. Éstas llegaron en el último cuarto de partido, sobre todo cuando la expulsión de Chavero dejaba al equipo blanquiazul con diez futbolistas. Y en esa defensa segura sobresalió Núñez, que posiblemente realizó su mejor encuentro con la camiseta de la SD Ponferradina. El central llegado del Albacete Balompié valoraba como muy positivo el empate cosechado, el buen papel en el primer tiempo y el hecho de que el equipo hubiese sabido sufrir con diez tras la segunda cartulina amarilla vista por Alejandro Chavero: «La verdad es que el equipo ha estado serio todo el partido; ha conseguido ser sólido. En la primera parte estuvimos mejor y en la segunda también arrancamos bastante bien con algún acercamiento. Luego, a raíz de la expulsión, había que defender 15 minutos a muerte y hemos sabido sufrir como hemos demostrado otras veces. Creo que un punto contra el rival que era, en su estadio y con un jugador menos es positivo».

El central del conjunto berciano lamentó que fuese el suyo el primero en quedarse con diez, ya que a su juicio él mismo recibió varios codazos de Benja en la dura pugna que mantuvieron a lo largo de toda la tarde sobre el césped del estadio culturalista: «Benja y yo hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Son cosas del fútbol. Al menos uno de los codazos que me dio lo vio el línea, pero no lo pitó. La jugada de Chavero no la vi, pero creo que la Cultural tenía que haberse quedado con diez mucho antes de lo que se produjo».

El zaguero deportivista se refería a la alegría que supuso el empate y sobre todo la imagen dada para la afición, además de dar las gracias a ésta por el apoyo en el campo del máximo rival. Al final fueron unos 850 los que se dieron cita en el estadio leonés: «Agradecemos el apoyo de la gente. Ha sido un gusto jugar aquí con tanta gente de Ponferrada. Ha demostrado que es una gran afición. Hemos estado a su alturas en esta jornada. Espero que sigamos así y que en las próximas jornadas le demos más alegrías».

Partido de Copa Federación

El defensa acabó refiriéndose la próximo partido, que es el de la Copa Federación ante el Tenisca. Núñez no dudó a la hora de afirmar que quiere estar en cuartos de final: «La Copa Federación es una competición a la que no estamos muy acostumbrados, pero ya que estamos en ella, hay que intentar aprovecharla y procurar seguir creciendo como equipo. También tenemos compañeros nuevos que seguro que necesitan minutos y meterse en la dinámica del equipo. A partir de ahora vamos a pensar ya en el Tenisca y a ver si somos capaces de sacar la eliminatoria adelante». Y abundó en la idea de ganar en La Palma: «Yo quiero pasar. Siempre hay que ganar. Somos una plantilla amplia y tenemos jugadores para disputar las dos competiciones».

El equipo mantuvo la compostura en defensa, incluso después de que en el minuto 29 de la primera parte Xisco Campos hubiese visto la primera cartulina amarilla, lo que condicionaba a esta línea durante una hora, más ante un equipo tan ofensivo como el que tenía enfrente en la tarde de ayer.