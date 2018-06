A. DIEZ | SORIA

Jagoba Arrasate era ayer la cara de la moneda, aunque el técnico local pensaba ya en el próximo partido: «La vaca aún tenía leche, y lo hemos demostrado. Hemos hecho un gran partido y hemos ganado justamente y los resultados se han dado. Con los gestos del público te das cuenta de los resultados, el doctor con el móvil… a nosotros nos daba igual pero los resultados han sido buenos. Ahora tenemos por delante una semana apasionante porque el miércoles jugamos el partido más apasionante del año. Nosotros no nos lo tomamos como un premio y ahora vamos a por el sobresaliente».

Insistía el técnico del Numancia en lo importante de la victoria ante el equipo leonés: «Me he encontrado un vestuario apasionante, y al final hemos tenido el premio del play off y ahora somos conscientes de que tenemos que pelearlo y recuperarnos para afrontar el miércoles el primer partido de la eliminatoria».

Respecto al encuentro ante la Cultural, Arrasate aseguraba que «hemos sido superiores, interpretando bien el juego, mereciendo más goles. Su gol nos ha metido el miedo en el cuerpo, pero hemos aguantado hasta el final para conseguir una victoria merecida y que nos sirve para luchar por el ascenso en los próximos partidos, algo por lo que llevábamos peleando durante toda la temporada».

Finalizaba Arrasate señalando que «¡ojalá! Me hubiera guardado a Julio para el play off, el ayuda desde todos los lados pero esto es mérito de todos. Estamos sextos y tremendamente contentos, nos hemos ganado el derecho a competir con el Real Zaragoza, lo vamos a intentar y el público nos va ayudar. ¡Ojalá! tengamos más partidos importante todavía esta temporada. Eso sería una señal de que seguimos vivos y podemos conseguir el ascenso. Por ganas y trabajo no va a quedar. Hemos dado el primer paso».