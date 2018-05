Los 'héroes leoneses' del ascenso del Huesca: «Guardo un recuerdo que es imborrable del Santa Marta»

OTERO CONDE | PONFERRADA

El mundo del fútbol español mira a Huesca y a su gesta. Otra ciudad pequeña, de unos 50.000 habitantes, que estará en la máxima categoría como antes Extremadura CF, Mérida CP, Eibar, Villarreal, Compostela, Numancia... Un equipo que ha pasado gran parte de su trayectoria en Tercera División y Segunda División B tras su fundación en 1960, después de la desaparición de la UD Huesca, aunque en la última década su recorrido ha sido parecido al de la Deportiva. Un hombre importante en el ascenso del Huesca ha sido el berciano Emilio Vega (Bembibre, 1970), que sigue convirtiendo en oro todo lo que toca. Es el director deportivo, como antes lo fue de Real Betis, Córdoba CF y Elche. «Guardo un recuerdo imborrable de mi paso por el CD Santa Marta como jugador ya hace muchos años y de mi relación con Neypu, Ana, el presidente... He tenido la fortuna de tener siempre alegrías como director deportivo. La gente aún no es consciente de lo que va a poner en el mapa a nivel mundial el fútbol a Huesca. Este es un club en el que nunca se gasta más de lo que se tiene; austero en ese sentido. Nosotros no teníamos ninguna presión por ascender, ni siquiera cuando tuvimos el bache. Ahora hay mucho que hacer y empieza el trabajo más duro para un director deportivo. A ver si acertamos lo más posible para competir en la mejor Liga del mundo», puntualizó en EsRadio en El Bierzo.

En ese equipo azulgrana ha tenido mucho protagonismo León y El Bierzo. Álex Gallar jugó en la Cultural. Curiosamente logró el tanto del ascenso del equipo leonés a Segunda División y el lunes el del equipo oscense a Primera División. También cuenta con dos ex deportivistas. Por un lado está Gonzalo Melero, declarado el mejor centrocampista de la Liga y autor de un buen número de goles, y por otro, Roberto Santamaría, que fue deportivista en dos etapas diferentes, aunque no salió muy bien del club blanquiazul. Curiosamente debutó con la Deportiva en un partido de Copa del Rey en Huesca parando penaltis (foto central) tras un problema físico que le impidió jugar la recta inicial de la temporada 2012-2013. Mediada esta temporada cambió de aires y se fue a la SD Huesca y justo fue a debutar en Lugo en el partido del ascenso al lesionarse Remiro en el primer tiempo.