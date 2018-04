Heroico empate atlético

DIEGO ERRASTI | LONDRES

Un gol del francés Antoine Griezmann a ocho minutos del final, en la única ocasión del Atlético de Madrid en toda la segunda parte, dio un valioso 1-1 a su equipo en el duelo de ida de las semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal, en el que el conjunto español jugó 80 minutos con diez, por la expulsión por doble amarilla de Sime Vrsajkjo en el tramo inicial.

En un contragolpe en el minuto 82, con un pase largo de José María Giménez y un error de Laurent Koscielny, Griezmann niveló el tanto que había marcado a la hora de partido su compatriota Alexandre Lacazette, con un cabezazo picado, y dio una mínima renta para el duelo de vuelta en el Metropolitano al equipo rojiblanco, sostenido en determinados momentos por las paradas de Jan Oblak.

No fue un cumpleaños sencillo para el Atlético, al que nunca se lo han puesto fácil en su historia. Era el día de su 115 aniversario pero no tuvo regalo alguno. Se presentó en Londres tras unas semanas en las que parece que sus baterías parecen agotarse. Compitió con su equipo esperado, pero el asunto comenzó torcido desde el inicio. Vrsaljko recibió una amarilla en el primer minuto, quizá demasiado severa para llevarse 71 segundos. Mala señal justo antes de que Lacazette mandase al palo tras una perdida con balón a la espalda de los centrales en el minuto 5 y Oblak se viese obligado a hacer uno de sus paradones a remate a bocajarro un minuto después del punta galo tras un buen servicio de Monreal. Y, cuando hiperventilaba por el ritmo de los locales, llegó el desliz de Vrsaljko que permitió al francés Turpin adquirir protagonismo. Estuvo torpe el lateral, que hizo una entrada tardía peligrosa estando amonestado. Roja, la más rápida de la historia del torneo. Simeone no daba crédito, se enfadó tanto con el árbitro que terminó apartado en la grada.

Las ocasiones inglesas empezaron a acumularse: Wilshere cabeceó demasiado ajustado, Oblak detuvo con el pie un intento de Lacazette y Koscielny marró en el segundo palo un córner. Monreal también rozó el gol pero su volea, al ser con la derecha, le faltó un poco de colocación.

Y cuando no paraba de achicar agua, Griezmann logró asustar a Ospina con un chut lejano junto al palo. Para que la función fuese completa, el balón se pinchó al frenar Lucas un disparo. Eso concedió algo de aire al Atlético.

El gol de Lacazette pareció encaminar a alguno más, pero Griezmann obró el heroico empate.

La otra semifinal:

Olympique de Marsella, 2-Salzburgo, 0