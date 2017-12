Híbridos de Messi y de Tiger Woods

georgino fernández | león

¿Se pueden mezclar dos deportes tan distintos como el golf y el fútbol y que salga algo nuevo? La respuesta es sí. Los primeros experimentos en este sentido —munca mejor dicho— comenzaron en los años ochenta y noventa pero no fue hasta el 2009 cuando en Holanda decidieron dar un paso más allá y configurarlo como se le conoce hoy internacionalmente: el FootGolf, nuna nueva disciplina con unas reglas de juego bien definidas. El asunto sobre el papel es sencillo: se trata de introducir un balón de fútbol en un hoyo de 52 centímetros de diámetro con el pie y en la menor cantidad de golpes posibles. Las reglas del FootGolf están mayoritariamente basadas en las del golf, ya que el objetivo y la dinámica del juego son similares. La superficie sobre la cual se practica este deporte es en los mismos campos de golf, adaptados los hoyos al tamaño del balón de fútbol. Los campos presentan hoyos Par 3, Par 4 y Par 5, y se juega tanto a 9 como a 18 hoyos. Es un deporte que puede jugarse tanto a nivel individual como por equipos. No hay límite de edad y es perfecto para que lo practiquen tanto hombres como mujeres.

En León, en Azadinos, el FootGolf ha dejado de ser algo extraño o una rareza. De la mano de Ramón Díez, todo un personaje que un buen día aparcó su etapa como periodista deportivo para lanzarse de cabeza en esta aventura, crece año a año y cuenta cada vez con más entusiastas.

El germen del FootGolf en León hay que buscarlo en el 2011 cuando Díez todavía vivía y trabajaba en Ponferrada. Lo descubrió en internet y el flechazo fue inmediato. «Cogí el coche y me hice 800 kilómetros hasta Islantilla (Huelva) para jugar el Campeonato de Andalucía sin haber jugado nunca un torneo».

Hace una breve pausa rememorando aquellas jornadas y continúa como un torrente. «Por cierto quedé subcampeón. La prensa onubense flipaba con un leonés del Ferral del Bernesga siendo subcampeón de Andalucía». El flechazo no fue flor de un día. Intuyó el potencial de este deporte que en otros países de Europa causa furor y se puso manos a la obra.

«Fueron muchos kilómetros de carretera, muchas ‘islantillas’ y muchas ‘marbellas’. Me he dejado el dinero y casi la familia en todo esto», reconoce.

«A partir de ahí empecé a tratar de organizar un poco en España este deporte que era bastante desconocido y por desgracia lo sigue siendo». Constituyó junto con otros incondicionales el

Consejo Nacional de FootGolf, algo parecido a una federación para empezar a rodar «pasito a pasito», como él mismo afirma. Ahora mismo es el presidente de este Consejo Nacional.

El Consejo Superior de Deportes no permite constituir una Federación al no ser un deporte reconocido internacionalmente. «Pero es probable —añade raudo— que a los Juegos de Tokio podamos ir ya como deporte de exhibición».

El año que viene se celebra en Marrakech el Mundial que organizan conjuntamente Francia y Marruecos. Será la tercera cita mundialista; antes fueron Hungría 2012 y Argentina 2016. «Ahora han cambiado las reglas y se hace cada dos años».

Su sueño sería ver a algún jugador del FootGolf León de Azadinos en el país norteafricano pero el asunto no es sencillo. «Te lo tienes que ganar. Es bastante complicado pero hay opciones», comenta al tiempo que los primeros éxitos llegaron ya el pasado fin de semana. «Se disputó el Masters de España en Salamanca y fue la primera vez que acudió una representación leonesa. Conseguimos quedar campeones en categoría júnior con John Martínez y Miguel Ángel González obtuvo el subcampeonato. Además, el tercer puesto en categoría senior (más de 46 años) fue para otro de los nuestros, Fernando Fernández».

El Mundial sólo se disputa en la categoría absoluta, en senior y en mujeres de cualquier edad. «No he podido convencer al presidente de la Federación Internacional para meter la categoría júnior. Es complicado Fernando Fernández podría tener opciones pero se lo tendría que ganar en las cuatro pruebas del Campeonato de España. Para que nos entendamos, aquí no hay ningún Julen Lopetegui que decida la selección. Es por méritos».

En su condición de presidente del Consejo Nacional de FootGolf su reto ha sido implantar y difundir este deporte por toda España. «He abierto muchos campos pero en mi propia tierra no teníamos ninguno. Al final conseguí el campo de golf de Azadinos, donde se ubicaba la Escuela de Golf de León. Los responsables la dejaron y entonces hablé con la junta vecinal de Azadinos (Sariegos), propietaria de las instalaciones, que nos cedieron el campo para desarrollar el FootGolf en León».

FootGolf León echó a andar a mediados de este año y poco a poco va cogiendo músculo. «Tengo ya más de un centenar de socios, que no es moco de pavo», comenta con orgullo. Todo el que va a jugar tiene que ser socio y los precios son asequibles para todos los bolsillos.

Pero no todos acaban seducidos por el gancho del FootGolf. «He intentado por todos los medios que vengan los veteranos del fútbol pero no lo he conseguido, creo que no lo acaban de tomar muy en serio».

Sin embargo en otros países como Francia, Holanda o Italia, la realidad es sensiblemente diferente. De hecho el FootGolf es prácticamente un invento del exjugador holandés Roy Makaay, al que seguro que todavía añoran en Riazor los fans del Deportivo. «Y te diré más, el campeón en Argentina es otro exfutbolista como Roberto Fabián Ayala y en Francia, Papin, es otro fan declarado de este deporte». En Italia se hacen torneos con más de doscientos participantes que pagan una cuota de inscripción de hasta 200 euros. «Eso permite poner premios en metálico dehasta 30.000 euros. Hablamos ya de otra cosa y ese sería mi sueño aquí», concede.

Ahora está decidido a subir el número de socios y llevar mujeres a FootGolf León. «Es un deporte que puede practicar toda la familia», subraya. Todas las personas interesadas pueden conectar con su correo footgolfleon@gmail.com, en el facebook o en el móvil 629837490.