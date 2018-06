Hierro barrunta cambios ante Marruecos

Aires de cambio circulan por Krasnodar antes de volar este domingo a Kaliningrado, la ciudad que acogerá el tercer partido de España en el Mundial ante una deshauciada Marruecos. Aires de cambio por mucho que Fernando Hierro, el seleccionador, no haya dado pistas sobre los jugadores que descansarán (Silva e Iniesta figuran en esa lista) ni tampoco sobre sus posibles sustitutos: Saúl, Thiago, que era intocable para Lopetegui y ahora perdió esa condición, y Marco Asensio figuran en esa otra relación.

A España le falta ese punto y el punto de energía necesario que le active, especialmente después de emitir señales desconcertantes en su sufrido triunfo sobre Irán. Necesita, por lo tanto, refrescar algunas piezas que vienen gastadas por una dura temporada, unido, además, a un terrible inicio del Mundial con el tsunami del cambio de seleccionador: Hierro por Lopetegui, apenas 48 horas antes del estreno con Portugal.



"Julen merecía seguir con nosotros" (Saúl)

Un terremoto que parecía apagado hasta que Saúl, otro de los posibles candidatos a inyectar vitaminas nuevasa España, lo devolvió al escenario mediático. "Julen merecía seguir con nosotros. A dos días de empezar el Mundial no era el momento adecuado”, contó el joven jugador del Atlético de Madrid (23 años) a Televisión Española (TVE), encendiendo un fuego que ya parecía acabado. "Fue algo sorprendente, creo que la decisión, a pesar de que puedas tener tus motivos y tener tus razones, llegó en un momento en que no fue el adecuado, Julen se merecía seguir tras llevar dos años preparando el mundial con nosotros", dijo el rojiblanco.

11 días con Fernando

Hierro, ajeno a todo ese ruido que ha precedido su llegada al banquillo, iniciará hoy su undécimo día como seleccionador, barruntando los cambios que demanda la selección. En el primer partido, mantuvo la idea y la táctica de Lopetegui. Quizá solo introdujo un matiz: Koke por Thiago. El exazulgrana, que era uno de los jugadores más usados por Julen en la fase de clasificación, pasó directamente a llevar el chándal de suplente.



Con el cambio de inquilino en el banquillo, el actual centrocampista del Bayern de Múnich ha perdido peso. Falta ver ahora si lo recuperará mañana ante Marruecos. Para esa plaza hay muchos candidatos y Lucas Vázquez, sin ir más lejos, ha pasado incluso por delante de Marco Asensio. No solo jugó cuatro minutos ante Portugal supliendo a Silva sino que fue titular contra Irán en una de las modificaciones tácticas más importantes en la brevísima era Hierro con España.

Ahora, además, tendrá la oportunidad de reencontrarse en Kaliningrado con Benatia, el central marroquí de la Juventus. “El VAR no hubiese cambiado nada. Quizá habría existido menos polémica porque lo que pitó el árbitro fue justo”, dijo Lucas Vázquez recordando aquel penalti que sufrió del defensa de la Juve en los cuartos de final de la Champions en el Bernabéu.

La unidad B





Hierro no tocó apenas nada en el primer partido. Sí que cambió cosas e importantes en el segundo (prescindió de Koke y apostó por Lucas Vázquez para abrir el campo), mientras ahora sabe que la selección, que tiene una unidad A claramente definida (hay nueve titulares indiscutibles), precisa de piernas frescas, liberadas, además, del estrés emocional que se ha vivido en este convulso inicio del Mundial.



"Nosotros no echamos cuentas, queremos ser primeros de grupo" (Lucas Vázquez)

“Nosotros no echamos cuentas”, recordó Lucas Vázquez. “Queremos ser primeros de grupo y hacer bien nuestros deberes”, añadió el jugador madridista sin darle importancia al posible cruce de octavos de final con Rusia, la anfitriona, o Uruguay, una selección llena de carácter y con delanteros temibles como el azulgrana Luis Suárez o el ‘parisino’ Cavani. Se suben este domingo 23 jugadores al avión camino del Kaliningrado mirando de reojo a Hierro. Los titulares por saber si mantienen ese estatus y la unidad B cruzando los dedos para que el técnico inyecte sangre nueva.