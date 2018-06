Hierro medita cambios para medirse a Marruecos

Fernando Hierro, seleccionador español, medita introducir retoques ofensivos en su equipo titular para recuperar la pegada ante Marruecos en la tercera jornada del Mundial 2018, en la que se juega el pase a octavos de final y el liderato del Grupo B. La mano de Hierro como seleccionador la dejó ver con los cambios que realizó en el equipo titular que se midió a Irán. El estudio de un rival que se encerraría en su terreno de juego, le llevó a apostar por un jugador, Lucas Vázquez, que en los dos años de Julen Lopetegui al mando de la Roja, tan solo había sido titular en una ocasión, el día de su estreno en un amistoso ante Georgia, hace dos años.

Las dos novedades del once de España ante Irán llegaron en la banda derecha, junto al regreso de Dani Carvajal recuperado de su lesión muscular. Hierro buscó superioridad en uno de los que consideraba puntos a atacar del rival y amplitud. Del resto del equipo no tocó nada. Mientras los jugadores de la selección española disfrutan de un día libre, el seleccionador y su cuerpo técnico trabajan a destajo en la preparación del encuentro ante Marruecos. Esperan un rival más abierto, sin las ataduras tácticas de Irán, que incluso por su situación, el único eliminado del grupo, salga a jugar de tú a tú a España.

Con la portería sin debate con la continuidad de David de Gea, necesitado de una parada que le devuelva la confianza perdida, en la defensa tampoco se espera ninguna modificación. Carvajal regresó a buen nivel físico después de 25 días sin competir por una lesión muscular, Gerard Piqué y Sergio Ramos son los referentes en el centro y Jordi Alba no muestra síntomas de fatiga.

Con Sergio Busquets correrá el riesgo Hierro de que una cartulina amarilla le deje sin octavos al único jugador sin sustituto natural en el medio centro. "Estamos como para regalar", dijo cuando fue preguntado por si le daría descanso pensando que hasta los cuartos de final los jugadores amonestados no limpian sus tarjetas.

Desde ahí aparecen dos jugadores que se han ganado en el Mundial de Rusia ser intocables: Isco y Diego Costa. El primero asume el liderazgo con la pelota y el segundo en el gol, con sus tres tantos en las dos jornadas disputadas. Para las otras tres demarcaciones aparece un abanico de posibilidades para Hierro en función del sistema por el que opte. Todo apunta a que Koke Resurrección regresará al equipo titular, por lo que el descanso apunta a Andrés Iniesta o David Silva. Jugadores como Thiago o Marco Asensio o la aparición de Iago Aspas para acompañar a Diego Costa en el ataque son variantes con las que ensayará desde esta tarde Hierro para decidir.