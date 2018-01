Los Hispanos se reivindican con el oro

Tras proclamarse el domingo campeona de Europa por primera vez en su historia, la selección española de balonmano reclamó, a través de una de sus estrellas y jugadores más veteranos, Viran Morros, «el apoyo de las instituciones privadas y públicas, porque la ayuda económica es muy importante y los patrocinadores son básicos para este deporte». «Estamos mejorando poco a poco tras una gran crisis y saliendo del pozo de hace cinco o cuatro años, pero la liga española (Asobal) no está bien, y lo que hay que hacer es trabajar y que se la ayude», insistió Viran Morros, que al final de temporada se marchará al PSG porque el Barça ha decidido no renovar su contrato y el lateral catalán elevará por tanto a 13, entre 19, el número de Hispanos obligados a militar en el extranjero. «A quien tenemos que ayudar es a los clubes para intentar hacer crecer nuestra base. Es ahí donde nos tenemos que focalizar», reconoce el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, que mientras sigue trabajando por impulsar el balonmano no niega que le gustaría ser «el día de mañana» máximo dirigente del Comité Olímpico Español, aunque asegura no ver esa posibilidad «a corto plazo» (sería en 2021). «Ahora tenemos que crecer», insistió el presidente de la Federación en la sede del Consejo Superior de Deportes, donde los Hispanos fueron homenajeados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que destacó que «detrás del éxito hay trabajo, esfuerzo, apoyo inestimable de la Federación y de las familias y, sobre todo, compañerismo y solidaridad».

A la recepción a los flamantes campeones sólo faltó Arpad Sterbik, que tampoco llegó la noche del lunes al aeropuerto de Barajas, sino que regresó por la mañana a Macedonia, ya que al portero serbio nacionalizado no le dio permiso el entrenador de su equipo para continuar con los festejos en España, porque el Vardar Skopje debe jugar ya hoy miércoles. «No sé ni hasta qué hora fue la celebración», comentaba entre risas otro de los más experimentados internacionales, Julen Aginagalde.