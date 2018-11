Un hombre de 33 años rodea a nado Gran Bretaña por primera vez

Ross Edgley, de 33 años, se convirtió este domingo en el primer hombre en la historia en rodear Gran Bretaña a nado tras 157 días de travesía. El nadador salió de Kent Town el pasado 1 de junio y, en el sentido de las agujas del reloj, recorrió 2.882 kilómetros.

