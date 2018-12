Ibrahim, más cerca del Madrid

A. GÓMEZ | MADRID

Pep Guardiola no quiso desvelar el futuro de su jugador Ibrahim Díaz, con un pie y medio ya en el Real Madrid tras no contar con muchos minutos en el Manchester City.

El futbolista español aparentemente llegará al equipo blanco en este mercado invernal después de haberse negado a renovar con los cityzens un contrato que acaba en junio. Según explicó el técnico, «no tengo ninguna novedad al respecto. Sé que están en conversaciones, pero no tengo novedades sobre la situación real. Hoy se ha entrenado con nosotros (por ayer)». Ante la pregunta sobre si se sentía decepcionado por la idea de salir del centrocampista, Guardiola afirmó que «no, ya he dicho lo que tenía que decir en el pasado. No quiero pronunciarme más. La decisión es suya y será él el que tome una postura y luego los dos clubes negocien. En mi caso mi intención siempre ha sido la de contar con él aunque yo no soy el que decide si tiene que quedarse en el City y no».

Sobre la situación del equipo, tras dos derrotas consecutivas en la Premier, Guardiola comentó que «se decía que éramos invencibles y nunca pensamos en ello. Acepto que la situación es una parte normal del proceso y si crees que dudaré de mis jugadores estás completamente equivocado, son increíbles. Nunca señalo con el dedo a una persona, nunca». Además, el técnico de Sampedor espera el regreso de Fernandinho después de perderse tres partidos: «Volveremos a tener sus cualidades y es un jugador increíble. Él es tan importante como Kevin (De Bruyne)».

Brahim Díaz, centrocampista de 19 años del Manchester City, se ha convertido en el jugador de moda estas navidades por su posible fichaje por el Real Madrid y en un orgullo para Málaga, donde su eventual llegada al club merengue ha puesto a flor de piel los sentimientos de quienes lo vieron crecer en su ciudad natal.

Brahim (Málaga, 3 de agosto de 1999) se marchó hace un lustro de la capital de la Costa del Sol siendo un niño, con sólo 14 años, para fichar por el City, en el que un par de temporadas después el técnico español Pep Guardiola lo hizo debutar con 17 años recién cumplidos en un partido de la Copa de la Liga inglesa ante el Swansea en septiembre de 2016.

El centrocampista dejó muy pronto su ciudad con la maleta cargada de sueños, pero su huella ha quedado latente entre los equipos en los que se formó.