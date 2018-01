Ideguchi, ilusión del Sol Naciente

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

«Quiero trabajar duro para estar en el próximo Mundial. Y este equipo es para mí el lugar idóneo para hacerlo». Con ese propósito y el de ayudar al club leonés a lograr sus objetivos se presentaba en sociedad, y ya luciendo el escudo de la Cultural, el centrocampista japonés Yosuke Ideguchi. Lo hacía con una expectación inusual y con cerca de una decena de compatriotas periodistas desplazados al Reino de León. También arropado por varios integrantes de su familia, entre ellos su mujer y su hija. «Me gusta la ciudad, vengo a adaptarme al equipo cuanto antes. Lo he visto por la televisión y he comprobado que juega o bien y puede conseguir grandes cosas. Quiero acostumbrarme al fútbol de aquí», precisaba el internacional por Japón para el que el hecho de desconocer el fútbol europeo no supone un handicap. «Hasta ahora no conocía mucho del fútbol europeo por lo que esta etapa que inicio en España supone algo importante. Es muy importante jugar bien y disfrutar aquí. Quiero vivir y adaptarme, además de jugar bien al fútbol. MI deseo es aprender poco a poco con trabajo diario para crecer a nivel de juego y también aportar mi ayuda a la Cultural», apuntaba Ideguchi que precisamente se convierte en el cuarto jugador japonés que esta temporada militará en un equipo de la Liga Profesional.

Sobre su nuevo equipo, al que llega hasta final de temporada cedido por el Leeds United, Yosuke (así ha querido que luzca en su camiseta) precisaba. «Creo que el equipo está preparado para conseguir grandes cosas. De momento, me comunico con mis compañeros poco a poco, pero creo que nos entenderemos». Esa comunicación a través del balón quedaba ayer patente en la primera sesión preparatoria a las órdenes de Rubén de la Barrera. «Quiero aprender inglés y español para que esa comunicación sea más fluida y todos salgamos ganando».

El centrocampista japonés al que el director deportivo Óscar Cano, presente en su presentación oficial calificaba como un jugador que «viene a ayudarnos. Por su condición de mundialista necesita poca presentación. Es un jugador de nivel que viene a ayudarnos mucho Necesitábamos un interior como él y vamos a disfrutar de su juego. En a Cultural va a demostrar su clase y tanto el propio Yosuke como nosotros saldremos ganando».

El propio jugador dejaba patente ayer que está dispuestos a responder a la confianza que han depositado en él. «Estoy en condiciones de jugar. Llego para eso aunque será el entrenador el que decida si puedo hacerlo ya en el próximo partido», apuntaba Ideguchi que se define como un jugador «que siempre quiere dar el máximo resultado en cada partido. Ese es mi pensamiento, y trabajaré para entrar cuanto antes en el equipo».

Hacerlo bien para seguir escalando peldaños en el fútbol y a medio plazo para poder estar en el Mundial con su selección se le presenta al jugador asiático como un reto importante. «Quiero trabajar duro para estar en el próximo mundial. Espero que esta etapa en León sea muy positiva, importante para mí y para el equipo».

«Es muy importante jugar bien y disfrutar aquí. Quiero vivir y adaptarme, además de jugar bien al fútbol», apuntaba en su puesta de largo con un club al que llega tras convertirse en uno de los referentes de su club en Japón, el Gamba Osaka.

Ideguchi también se refirió a su aclimatación a la ciudad. «Llevo unas horas en León y la ciudad me gusta mucho. Vengo para jugar pero también para disfrutar de esta ciudad. Las dos cosas son importantes para mí ya que ambas están relacionadas y de las dos depende también que mi estancia en León y la Cultural sea positiva».

Palabras de un jugador que se convierte en el primer japonés en militar en la Cultural, club que junto a compañeros y afición le ha recibido con las manos abiertas y mucha ilusión.