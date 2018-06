Ideguchi no irá al Mundial con Japón

PABLO RIOJA | LEÓN

Yosuke Ideguchi no disputará el Mundial de Rusia. El centrocampista japonés de la Cultural se ha quedado fuera de la lista definitiva que ayer hizo pública el seleccionador nipón, Akira Nishino, pese a que disputó unos minutos en el último amistoso ante Ghana y a que se encontraba dentro de los 27 preconvocados. La falta de minutos en el club leonés, al que llegó en el pasado mercado de invierno precisamente en busca de una continuidad que le asegurase su presencia en la gran cita del fútbol, han provocado que el jugador se quede sin opciones de representar a su país.

Ideguchi aterrizó en la capital leonesa el pasado mes de enero como uno de los principales refuerzos de los de Rubén de la Barrera de cara a la segunda vuelta de la Liga, aunque desde entonces apenas ha disputado cinco partidos, de hecho, la última vez que se le vio en el once fue en febrero. El técnico gallego le dio confianza en los primeros encuentros, pero el japonés no terminó de adaptarse al esquema de juego y poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta quedar fuera de los planes de su entrenador. Un periodo ‘negro’ para el medio centro japonés cuya última consecuencia ha sido caerse de la lista definitiva para el Mundial que arranca el próximo 14 de junio. Ideguchi no volverá a la capital leonesa ni seguirá vinculado a la Cultural la próxima temporada.

El objetivo de la selección nipona es «pasar de la fase de grupos», según el técnico, algo que el combinado asiático no consigue desde el Mundial de Sudáfrica de 2010.