Con la ilusión por bandera

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva presentó ayer a su último fichaje del mercado invernal, Guille Donoso (Gijón, 1995), que jugará en el equipo berciano hasta final de temporada en calidad de cedido por el Lugo. El futbolista ocupará la demarcación de extremo derecho, aunque durante su puesta de largo como blanquiazul, Carlos Terrazas señaló que, en caso de necesidad, también puede ocupar otras posiciones del ataque.

El director deportivo de la Ponferradina destacó del nuevo fichaje que es «joven, pero con experiencia en Segunda». No en vano, a sus 22 años (cumplirá 23 en julio), Guille Donoso ya cuenta con 28 partidos en la categoría de plata en su haber, disputados con las camisetas del Córdoba, la pasada temporada, y el Lugo, en la presente.

La falta de minutos en el equipo gallego y sus ganas de demostrar su valía le inclinaron por aceptar la propuesta de la Ponferradina para jugar esta segunda vuelta: «El que tiene la decisión final soy yo y me hacía ilusión venir a la Deportiva, que es un club grande. Quiero minutos y aquí vi un equipo joven y con ambición, que es lo que necesito». En contraprestación, el extremo asturiano prometió «ilusión y trabajo, todo lo demás depende de cómo vayan saliendo las cosas, pero no me entra en la cabeza otra cosa que no sea darlo todo, aunque venga como cedido».

Respecto a su nuevo club y sus nuevos compañeros, Donoso confesó que «se hace raro ver a la Deportiva ahí abajo, porque es un club grande que merece estar mucho más arriba». En sus primeros entrenamientos a las órdenes de Terrazas, el asturiano ha visto «una plantilla de buenos jugadores, joven y con ilusión. Estoy seguro de que vamos a ir para arriba».

Aunque no adelantó si estará en el once inicial ante el Coruxo, Carlos Terrazas sí confesó que «tengo ganas de contar con él en el campo, aunque sólo lleva un par de días con nosotros y necesita adaptarse».