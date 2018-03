Imparable Antoine Griezmann

AMADOR GÓMEZ | MADRID

El regreso de Diego Costa, que da muchísimo a este Atlético de Madrid, ha permitido reaccionar a Griezmann y provocar que el francés haya vuelto a su mejor nivel y disfrutase de una noche histórica, con un póker espectacular tras el triplete logrado en el Sánchez Pizjuán, ante un Leganés que sufrió ante la ambición de un equipo que vuelve a creer como en sus mejores tiempos con Diego Simeone (4-0). Como recuerda el técnico argentino, la plantilla ahora es corta, con sólo 17 jugadores de campo, pero está comprometida al máximo y la competencia le ha llevado a volver a sentirse poderosa, liderada por un ariete espectacular que por primera vez su su carrera firmó dos ‘hat-trick’ consecutivos, con una eficacia demoledora y una variedad de recursos envidiable.

Griezmann, reconciliado con su afición, aunque algunos todavía no le perdonan, marcó ante los suyos con una fenomenal definición tras un extraordinario pase en profundidad de Koke, con un libre directo desde la media luna con el que engañó a Cuéllar, y con un gran cabezazo que certificó su superioridad táctica y física sobre un decepcionante Leganés. Pese al resultado, que pudo ser más amplío si no llega a ser por Cuéllar, y el excepcional momento de forma, no sólo de Griezmann, sino de todo el Atlético, el atrevido Leganés tuvo sus opciones en los primeros 25 minutos, incluso con un balón al larguero.

También tuvo, aparte de sus cuatro tantos, un remate al travesaño el omnipresente Griezmann, con un primer libre directo en el minuto 16 con el que, durante un comienzo al ataque y de buen juego de los rojiblancos, conscientes de que ahora que pelea con fe por la Liga es el momento de la solidaridad y la identidad de un bloque, aunque por encima de todos sobresalga una estrella francesa que rebosa talento, velocidad y eficacia. El primer gol fue una demostración de cómo trabaja este Atlético en los entrenamientos y de cómo se entienden los jugadores rojiblancos, con una trepidante conexión entre Koke, otro que ha resurgido, y Griezmann, a quien la adelantada defensa pepinera fue incapaz de frenar. Con el balón casi como exclusiva posesión del Atlético, sin dejar de mirar la portería contraria, la goleada pudo ser más abultada si el luchador incansable Diego Costa no se hubiese estrellado contra Cuéllar, que sacó un brazo milagroso sólo dos minutos antes de que el delantero hispano-brasileño se fuese a descansar, al igual que Griezmann, que volvió a sonreír en el Metropolitano con una actuación memorable.