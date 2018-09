Inglaterra quiere una nueva dosis de orgullo

Los Tres Leones vuelven este sábado a Wembley por la puerta grande en su reencuentro con la hinchada inglesa después del Mundial de Rusia. Todo el país vivió como una gesta el cuarto puesto de su selección en la cita mundialista y el jovencísimo equipo de Gareth Southgate ha hecho que los aficionados vuelvan a sentirse orgullosos de su combinado nacional. Las entradas se han vendido bien para el choque contra España y en Londres se ha colgado el cartel de "todo vendido".

También todos los asientos estarán ocupados en el amistoso que jugarán contra Suiza en Leicester tres días después. En julio, a pesar de la derrota contra los croatas en semifinales, los ingleses empezaron a creer de nuevo que su selección también puede ser alguien. Ahora quieren una nueva dosis de orgullo pasando por encima de España.

Start of a busy day for the #ThreeLions!



We’ll train at @StGeorgesPark shortly, before heading down to London ahead of tomorrow’s game at @wembleystadium.



Gareth Southgate and @HKane will be speaking to the media this evening to preview our #NationsLeague opener. pic.twitter.com/n9kY1D2gBB