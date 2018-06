Iniesta: "Vivimos momentos incómodos, pero ya han pasado"

"Ha sido un momento que queremos dejar atrás. No ha sido una situación cómoda para nadie. Pero ahora mismos estamos centrados en lo que tenemos por delante. ¿Dudas con el cambio de seleccionador? Ninguna". Andrés Iniesta, el segundo capitán de la selección española, comparecía en Kazán. Y tenía a su izquierda a Fernando Hierro, el seleccionador. "Lo que ha demostrado este grupo es la confianza ciega que tiene en lo que hace y en el compañero que está a su lado. Todos vamos en la misma dirección. Fue un momento incómodo, pero ya pasó", ha dicho el exjugador del Barcelona.

Julen Lopetegui está en Valdebebas, la ciudad deportiva del Madrid, preparando la pretemporada blanca y Hierro, en cambio, se sentará en el banquillo del Kazán Arena para dirigir su segundo partido del Mundial. "Sabemos que no será nada fácil, pero ante Portugal el equipo volvió a demostrar que sabe a lo que juega, con la confianza y la personalidad que tiene. No queremos pararnos. Será un partido incómodo, difícil", ha asegurado Iniesta, instando a sus compañeros a no soñar "en lejano" pensando en conquistar el Mundial "sino en corto". O sea, ganar a Irán en Kazán y dar un paso importantísimo para colarse en los octavos de final