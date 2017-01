Insultos racistas en un bar a una jugadora del Cleba

georgino fernández | LEÓN

El Esencia 27 Cleba no pudo disfrutar como quisiera de su primera victoria en liga esta temporada. Las jugadoras, tras vencer al Mavi gijonés el pasado sábado, salieron a celebrarlo y la noche acabó con una inesperada trifulca en un bar del barrio Húmedo de León donde varias jugadoras fueron golpeadas aunque la que peor parada salió fue la pivote África Rodríguez, que sufrió además varios insultos de corte claramente racista como ella misma denunció ayer en su cuenta de facebook.

«Esta noche ha sido extraña, porque nunca había sentido el dolor de un puñetazo hasta hoy, y nunca lo había sentido sumado a un odio irracional. Puedo decir que nunca me habían insultado por ser mulata, o si lo habían hecho nunca había provocado esto en mi».

Según su relato mientras se encontraba en ese establecimiento con varias compañeras de equipo y amigas «una chica se mostró muy molesta porque mientras bailábamos —todos apelotonados, sin mucho espacio, porque cundo cierran el resto de sitios este es de los pocos que sigue abierto— alguien de nuestro grupo la toca o la empuja sin querer».

La jugadora del Cleba asegura que empezó a hablar con una amiga de esta chica «y muy pronto entendimos que todo era un roce sin sentido». Desafortunadamente las cosas no quedaron ahí. «La chica que al parecer seguía molesta, sin mediar palabra me agarra de los pelos y empieza a pegarme por toda la cabeza. No sé si alguien más me pegaba o si realmente era ella o uno de sus amigos, lo cierto es que yo no entendía nada de lo que estaba pasando», recuerda.

Finalmente reaccionó y se separó de su agresora. «Cuando fui consciente de lo que pasaba pensé África no le pegues, es más pequeña que tú, más débil, puede acabar muy mal parada, y simplemente me separé como pude. Mis compañeras, que ya habían salido en mi defensa, recibieron su parte de hostias», comenta para indicar que las compañeras que le ayudaron también fueron víctimas de la agresión.

Lo peor, según recuerda, estaba por llegar. «Entonces llegó el que se suponía que debía poner orden, el portero, que nos echó del lugar —a mi grupo— y una vez fuera por si había alguna duda se dirigió a mi y me dijo: «Tranquila, que tu ya no vuelves a entrar aquí. Qué fácil no? Decirle a la negra que ya no entra más?».

Ya fuera, su agresora le dedicó varios insultos racistas. «La chica, que no había saciado su ira todavía, al verme otra vez empezó a decirme desde mono hasta puta todo lo que se le ocurría. Yo simplemente le dije que ojalá se le curase pronto la enfermedad que sufría —racismo— y lo grité hasta que se marchó: ojalá te cures y de verdad, ojalá que lo haga. Este país, el mío, España, y este planeta, se merece que acabemos con este sin sentido. Nadie merece ser odiado ni despreciado por simplemente ser... He sentido vergüenza, asco e impotencia, no sabría decir cual en mayor medida. Pero he aprendido que queda mucho trabajo por hacer y yo no pienso quedarme de brazos cruzados», concluyó la jugadora con la que ayer no pudo contactar este periódico.

El presidente del Cleba, Óscar Andrés, condenó lo sucedido y confirmó que ni el club ni la jugadora han presentado denuncia por la agresión ni por los insultos de contenido racista.