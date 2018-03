Isco sacude el vestuario blanco desde la selección

Una semana después de que en el entorno del Real Madrid se diera por hecho que Isco, lo mismo que Bale, tenían pie y medio fuera del club blanco la temporada que viene, el jugador malagueño se ha sentido de forma repentina con fuerzas para reivindicar su figura y culpar directamente a Zinedine Zidane de no saber aprovechar sus condiciones innegables para aportar lo que puede en el conjunto madridista.

En un evidente segundo plano en el Madrid tanto en la Liga como en la Champions en favor de Asensio y Lucas, sus dos actuaciones en los amistosos de La Roja contra Alemania y Argentina, en especial la protagonizada contra el conjunto suramericano, con triplete incluido, le llevaron a reclamar la atención de los medios en la zona mixta del Wanda Metropolitano para trasladar al técnico y al club blancos su malestar por la pérdida de protagonismo en el conjunto madridista. Una actitud que lleva directamente a pensar que él también está dispuesto a buscar una solución fuera del equipo blanco si Zidane sigue en el banquillo, más allá de los 700 millones de cláusula de rescisión que figuran en el contrato hasta junio de 2022 que renovó el verano pasado.

Cotización al alza

Acabe como acabe su temporada en el Madrid, si en el Mundial su peso en la selección de Julen Lopetegui continúa en la línea trazada tanto en la fase de clasificación como en estos últimos amistosos de máxima resonancia su cartel estará por las nubes. La presunta oferta de 85 millones de euros del Manchester City que la entidad madridista tiene sobre la mesa, según afirmaba ayer mismo del diario The Sun, resulta poco menos que ridícula a la vista de lo que todavía puede dar de sí el jugador malagueño.

En el Barcelona, por otro lado, no dejan de lamentar que no atendiera los requerimientos de Josep María Bartomeu antes de firmar la renovación con el Madrid, con la finalidad de que accediera a llegar libre el verano próximo a cambio de una suculenta prima de fichaje. Si hubiera sido así, probablemente a estas horas Countinho no vestiría la camiseta azulgrana.

"Los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster. Me lo demuestra con minutos, con partidos. Quizás en el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita y desea", declaró Isco ante las cámaras de Mediaset tras su portentosa exhibición ante Argentina, aunque a renglón seguido matizó, poco convencido, que a lo mejor el responsable de su situación en su equipo de procedencia es él mismo: "Quizás el problema soy yo, que no me la he ganado, que no he sabido ganármela. Tengo que seguir trabajando para demostrar a Zinedine que puede contar conmigo".

Ramos besa la bota de Isco: PHILLIPE MARCOU (AFP)

Respuesta de Zidane

La respuesta del entrenador del Madrid la tendrá mañana en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Las Palmas, pero ya se puede adelantar que Zidane asegurará que siempre ha contado y contará con él, si es que no repite que Isco tiene que quedarse toda la vida en el equipo blanco, como hizo antes del choque ante la Real Sociedad. Ese día intentó zanjar, con más firmeza de lo habitual, los rumores de que ha dado el visto bueno a su traspaso con vistas a la temporada que viene. "Es mentira que haya pedido su marcha. Quiero que aquí se acabe el tema", afirmó el técnico francés, quien de mala gana tendrá que volver sobre el tema.

A Sergio Ramos, que durante el partido contra los argentinos llegó a besar la bota derecha de Isco tras el segundo tanto de este, las palabras de su compañero no le cayeron nada bien, como en su día le sentó fatal que abandonara a paso de tortuga el césped del RCDE Stadium al ser cambiado por Benzema, lo que le recriminó duramente después en el vestuario. "

“Somos jugadores distintos en el equipo y en la selección, hay muchos matices que te hacen cambiar, no se juega de la misma manera. Que disfrute del fútbol y de la vida. Isco es mayorcito para tomar las decisiones que crea convenientes", señaló el capitán del Madrid y de La Roja, que aseguró que "tanto Zizou como Lopetegui han confiado y confian en él".