Jaime, feliz con su nuevo rol

georgino fernández | león

La victoria del Ademar en liga ante el Granollers el pasado mes de noviembre exigió un alto peaje: la lesión del extremo Jaime Fernández. El canterano sufrió un encontronazo con Álvaro Cabanas y cayó al suelo de espaldas llevándose un fuerte golpe. Tras varias pruebas se le detectó una a lesión en el ligamento vertebral posterior que le ha obligado a llevar collarín desde entonces.

Ahora por fortuna empieza ya a ver la luz al final del túnel. «La semana que viene tengo una resonancia y ahí ya seguramente me quitaré el collarín y comenzaré con la rehabilitación. Espero poder iniciar ya la recuperación con el fisio al tener el ligamento ya sin inflamación», reconoce el jugador que dice no resentirse de su lesión cervical. «No tengo dolores ni molestias y me encuentro bien», advierte.

La hoja de ruta a seguir dependerá de esas nuevas pruebas que realice la próxima semana aunque él confía en estar totalmente recuperado para el inicio de la segunda vuelva el próximo mes de febrero. «Queda un mes y quince días, si no hay complicaciones yo creo que es tiempo suficiente para recuperarme y volver con el equipo».

Realmente, la lesión le llegó personalmente en el peor momento y su baja se notó especialmente en la Copa Asobal cuando Juanín García, con quien comparte puesto, tuvo que jugarla lesionado por un problema muscular.

«Este año estoy cómodo jugando y aportando más cosas que la temporada pasada. Todavía tengo que mejorar la efectividad en el lanzamiento y creo que ese es un aspecto en el que estoy progresando. Estoy compartiendo minutos con Juanín, es casi el tercer año que estoy en la plantilla y me gusta sentir a la gente animando. Ahora ya tengo otras sensaciones en el equipo, ya no me siento como el joven novato que está para algo ocasional sino que tengo un rol de mayor protagonismo y eso es algo que me gusta y por lo que trabajo», asegura Jaime que a sus veinte años compagina sus estudios de Ingeniería Mecánica con el balonmano profesional y con un papel ya destacado en el Ademar.

Por delante tiene aún a Juanín y lo sabe y lo asume. «Soy consciente de que Juanín se encuentra todavía a un gran nivel y estoy a la sombra de él pero quiero aportar más cosas al equipo e intentar que no se note la ausencia de Juanín cada vez que yo salga a la pista», dijo convencido.